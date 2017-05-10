Сгрыз кот. Утопил в унитазе. 10 необычных случаев, как эстоноземельцы сломали свои телефоны

Tele2 рассмотрел объяснительные людей, принёсших свои телефоны в ремонт, и сделал подборку, включив в неё десять трагикомичных случаев, повлекших большие расходы, в которых назывались самые разные причины поломки — от озорства котов и собак до унитазов.

Как сказала директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, каждый год в результате различных происшествий необратимо ломаются почти 20 процентов находящихся в пользовании телефонов. „Обычно телефон безнадежно ломается в результате падения или попадания в воду, но довольно часто виновниками происшествия становятся домашние питомцы. Некоторые, без сомнения, грустные случаи можно считать поучительными и по-своему забавными”, — сказала Селиов. Посмотрите, какие причины приводили владельцы разбитых телефонов: Владелица телефона была дома и пошла на кухню, оставив телефон на диване. Когда вернулась, обнаружила, что экран телефона разбит, а на нем сообщение, что кто-то пытался вскрыть блокировку экрана. Телефон сделал фото злоумышленника, оказалось, что его погрыз кот.

Случай произошёл в школе на уроке физики. На динамометр предстояло закрепить 100-граммовый груз. Одноклассник сдвинул динамометр, и груз упал на телефон, разбив корпус.

Во время празднования нового года у мужчины в нагрудном кармане лежали два телефона. Под бой часов он обнялся с товарищем, раздавив при этом оба телефона.

У клиента дома был раскладной диван. Смартфон упал в механизм дивана, откуда его нельзя было достать рукой. Когда хозяин попытался открыть механизм, телефон разломился пополам, а рама дивана погнулась.

Ребенок пошел в туалет, и когда он садился, телефон выпал из кармана в воду. Ребенок быстро достал телефон из унитаза, вынул аккумулятор и просушил телефон, но все попытки снова включить телефон не увенчались успехом.

Ребенок спрятал телефон от мамы под ковер. Мама долго искала телефон, пока наконец не поняла, что во время поисков наступила на него. Экран сломался.

Мужчина забыл, что положил телефон на край багажника, и закрыл его. Крышка багажника сломала телефон.

Мужчина говорил по телефону и накачивал шину. Закончив разговор, он положил телефон на колесо и продолжил работу. Когда шина была надута, он сел в машину и поехал, забыв про телефон, и переехал его.

Женщина фотографировала на берегу моря закат солнца. Ее испугала собака, и телефон упал в солёную воду. Телефон перестал работать.

Молодой человек в Иванову ночь проводил время у костра. Было многолюдно. Он стоял близко к костру и хотел сфотографировать живой огонь. Вытянул руки и уже был готов сделать снимок, но, к сожалению, кто-то толкнул его. Молодой человек потерял равновесие, и выронил телефон в костер. Поскольку пламя было яркое, достать телефон оттуда не удалось. Когда костер догорел, хозяин телефона стал искать то, что от него осталось, но ничего не нашёл.

Молодой человек был на вечеринке-барбекю и положил телефон на стол. У одного из гостей была собака, которая все время выпрашивала кусок мяса. Пёс неудачно зацепил лапой скатерть, потянул, телефон упал на каменную плитку, и экран разбился.