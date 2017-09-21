Сфера здравоохранения получит свыше 300 миллионов евро дополнительных средств

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к законам, связанным с финансированием здравоохранения, благодаря которым будет расширена доходная база Больничной кассы.

Для обеспечения стабильности финансирования системы здравоохранения Эстонии в течение ближайших пяти лет в эту сферу будет выделено дополнительно свыше 300 миллионов евро, из них 34 миллиона — уже в 2018 году, сообщает Министерство социальных дел.

”В апреле правительство приняло решение начиная со следующего года внести дополнительные средства в здравоохранение за неработающих пенсионеров. Это одно из важнейших решений этого правительства, поскольку смягчит проблему продолжительного недостаточного финансирования системы здравоохранения”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

По словам министра, благодаря этому решению финансирование Больничной кассы к 2022 году постепенно вырастет до 13% от пенсии пенсионеров по старости, что в течение пяти лет принесет в бюджет Больничной кассы дополнительно свыше 300 миллионов евро. Дополнительные средства должны позволить сократить очереди на лечение, повысить доступность услуг здравоохранения, последовательность и качество лечения.

Цель поправок к законам — поэтапное расширение доходной базы Больничной кассы. Для этого в 2018 году в бюджет Больничной кассы будут добавлены 7%, в 2019 — 10%, в 2020 — 11%, в 2021 — 12% и в 2022 — 13% от пенсии неработающих пенсионеров по старости, что составит в 2018 году 89 миллионов, в 2019 — 133 миллиона, в 2020 — 153 миллиона и в 2021— 176 миллионов евро.

Расширение доходной базы Больничной кассы за счет выплачиваемых за пенсионеров дополнительных средств повысит стабильность бюджета Больничной кассы, а также сократит зависимость доходной базы Больничной кассы от вклада населения трудоспособного возраста.

Для снижения раздробленности финансирования здравоохранения правительство в рамках расширения доходной базы Больничной кассы приняло решение передать Больничной кассе обязанность по финансированию части услуг, финансируемых сейчас из госбюджета. К числу наиболее важных услуг относятся скорая помощь, искусственное оплодотворение, и покрытие расходов на выплаты по замещению семейным врачам.

В результате расширения доходной базы Больничной кассы и передачи обязанностей из госбюджета на здравоохранение в 2018 году будут выделены дополнительные средства в объеме 34 миллионов, в 2019 — 46 миллионов, в 2020 — 53 миллиона и в 2021 — 76 миллионов евро.

Законопроект вносит поправки в девять законов. Помимо Закона о Больничной кассе изменятся также законы об административном сотрудничестве, о налогообложении, медицинском страховании и организации услуг здравоохранения. Вступление законопроекта в силу запланировано поэтапно. Начиная с 2018 года вступит в силу расширение доходной базы Больничной кассы и связанные с этим поправки. Также в 2018-2020 годах поэтапно вступят в силу положения о передаче Больничной кассе обязанности по финансированию услуг.

Договоренность об обеспечении жителям Эстонии лучшей доступности медицинской помощи и стабильности системы здравоохранения, а также о повышении эффективности работы Больничной кассы и увеличении доходов за счет других источников достигнута в программе действий правительства на 2016–2019 годы.