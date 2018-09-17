Сезонное напоминание: сильный дождь может стать причиной серьезного ущерба автомобилю. Как вести себя при затоплении

Автомобиль застрял на закрытой парковке

Как правило, большое затопление вызывают сильные дожди, когда выпадает большое количество осадков. В сильный дождь может случиться так, что уровень воды поднимется, и автомобили попадут в ловушку. Наиболее уязвимыми при большом количестве осадков бывают подземные парковки, т.к. канализационные системы не справляются одновременно с таким большим количеством воды. В столице наиболее уязвимыми являются парковки на улице Туукри, Веэренни и Йыэ, а также парковка центра Ülemiste.

Попавшая в автомобиль вода портит салон и электронику, и ущерб может быть очень существенным. Если автомобиль припаркован на платной парковке, можно узнать о договорных условиях, действующих у владельца парковки, однако, по всей вероятности, организатор парковки не несет ответственности за причиненный автомобилю ущерб. Поскольку речь идет о неожиданных погодных условиях, единственным "спасательным кругом" может стать страхование каско. "При оформлении страховки каско страховые общества также предлагают защиту от ущерба, причиненного в результате стихийного бедствия", — комментирует менеджер по продаже продуктов страхования каско Кристийна Койтла.

Движение по затопленных участкам в попытке проверить глубину

Мы все постоянно торопимся, и иногда бывают ситуации, когда сильный дождь, конечно, начинается неожиданно, а вот проезд по затопленному участку неожиданным бывает не всегда.