17.09.2018, 11:29

Сезонное напоминание: сильный дождь может стать причиной серьезного ущерба автомобилю. Как вести себя при затоплении


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Uputus Pronksi tänaval
Uputus Pronksi tänavalFoto: Ilmar Saabas

Неожиданный сильный дождь и вызванное им затопление на городских улицах, в гаражах и парковочных домах могут стать причиной серьезного беспорядка и значительного ущерба. Менеджер по продаже продуктов страхования каско в фирме IIZI Кристийна Койтла рассказывает о том, каким образом в подобных ситуациях может помочь страховка каско.

Автомобиль застрял на закрытой парковке

Как правило, большое затопление вызывают сильные дожди, когда выпадает большое количество осадков. В сильный дождь может случиться так, что уровень воды поднимется, и автомобили попадут в ловушку. Наиболее уязвимыми при большом количестве осадков бывают подземные парковки, т.к. канализационные системы не справляются одновременно с таким большим количеством воды. В столице наиболее уязвимыми являются парковки на улице Туукри, Веэренни и Йыэ, а также парковка центра Ülemiste.

Попавшая в автомобиль вода портит салон и электронику, и ущерб может быть очень существенным. Если автомобиль припаркован на платной парковке, можно узнать о договорных условиях, действующих у владельца парковки, однако, по всей вероятности, организатор парковки не несет ответственности за причиненный автомобилю ущерб. Поскольку речь идет о неожиданных погодных условиях, единственным "спасательным кругом" может стать страхование каско. "При оформлении страховки каско страховые общества также предлагают защиту от ущерба, причиненного в результате стихийного бедствия", — комментирует менеджер по продаже продуктов страхования каско Кристийна Койтла.

Движение по затопленных участкам в попытке проверить глубину

Мы все постоянно торопимся, и иногда бывают ситуации, когда сильный дождь, конечно, начинается неожиданно, а вот проезд по затопленному участку неожиданным бывает не всегда.

Некоторые водители пытаются проехать по затопленному участку из любопытства, другие же предполагают, что это не навредит автомобилю, однако в результате ситуация складывается иначе. В таком случае при наличии страховки каско страховое общество может уменьшить сумму компенсации или вообще отказаться от ее выплаты, т.к. основанием для компенсации при наличии страховки является неожиданная и непредвиденная ситуация.

Как вести себя при затоплении?

При подобном происшествии следует вести себя так, чтобы в результате Ваших действий масштаб ущерба не увеличивался.

Если dы видите, что часть дороги затоплена, по возможности постарайтесь не проезжать через затопленный участок.

Хотя, как правило, наиболее важные детали в автомобиле являются водоупорными, не следует запускать автомобиль до осмотра специалистом.

При наличии страховки каско следует сообщить об ущербе и при необходимости посоветоваться со страховым маклером.

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