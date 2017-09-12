Северокорейских хакеров заподозрили в воровстве биткоинов для Ким Чен Ына

Северокорейские хакеры атакуют южнокорейские биржи криптовалют, воруя биткоины и другие криптовалюты, которые, как полагают, помогут режиму Ким Чен Ына пережить санкции ООН, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование американской компании FireEye Inc., специализирующейся на кибербезопасности.

Криптовалюты интересуют северокорейского диктатора потому, что они не регулируются, что делает их удобным инструментом отмывания денег и способом добыть наличность. "Криптовалюта прекрасно подходит для уклонения от санкций, несмотря на волатильность стоимости, поскольку платежи обрабатываются не через центральный орган", — объясняет Sky News.

Северокорейские хакеры взломали англоязычный сайт новостей о биткоинах, что помогло определить посетителей. Атаки проводились с помощью фишинговых писем, зараженных вирусом PEACHPIT. Как утверждает FireEye, за атаками стояла группа хакеров TEMP.Hermit, которая известна атакой на Samsung в 2015 году и, возможно, на студию Sony.

FireEye подтвердила как минимум три атаки КНДР на южнокорейские биржи в 2017 году, в том числе в мае была взломана сеульская биржа Yapizon, с которой было похищено 3,8 тыс. биткоинов. В FireEye, однако, не подтвердили однозначно участие северокорейских хакеров в этой атаке, однако указали, что усиление экономических санкций против КНДР сопровождалось увеличением количества фишинговых писем, рассылаемых на южнокорейские криптовалютные биржи.

В начале июля сообщалось, что крупнейшая в Южной Корее и четвертая в мире биржа биткоинов Bithumb подверглась хакерской атаке, в результате которой киберпреступники украли со счетов клиентов несколько миллионов долларов.

Злоумышленники получили доступ к аккаунтам 31 тысячи пользователей Bithumb, включая личные данные, номера телефонов и электронные адреса. По словам одного из потерпевших, с его счета мгновенно пропали биткоины на сумму около девяти тысяч долларов. По словам представителей Bithumb, хакеры взломали учетные записи 3% клиентов биржи. Доступ к ним они получили, взломав компьютер одного из сотрудников Bithumb, а некоторые данные были украдены с помощью одноразовых паролей, которые получают пользователи при проведении транзакций.

SkyNews сообщает о контролируемой из Северной Кореи хакерской группе, которую исследователи назвали Lazarus Group и которая с 2015-го по 2016 год провела серию сложных атак на службу Swift и украла миллионы долларов.

Исследователи кибербезопасности связали Lazarus Group с КНДР, однако по-прежнему неизвестно, управляется ли она правительством или же элитой Пхеньяна, которая пытается с ее помощью пополнить свои денежные запасы.

Правительство Северной Кореи давно подозревается в незаконной экономической деятельности. Секретное государственное северокорейское агентство, известное как "Комната 39" (или "Бюро 39"), получает доходы от черного рынка по крайней мере с 1970-х годов. Доходы могут достигать 1 млрд долларов в год, в том числе от подделки валюты, торговли наркотиками и контрабанды золота.

Автор исследования FireEye Люк Макнамара констатирует растущую заинтересованность Северной Кореи в криптовалютах, при том что стоимость биткоинов увеличилась с января 2017 года на 400% — в начале августа биткоин преодолел отметку 3000 долларов и вырос до 3400 долларов.

"Неудивительно, что криптовалюты как новый класс активов становятся объектом интереса режима, действующего во многих отношениях как преступная организация", — говорит Макнамара. Стоимость всех имеющихся в обращении электронных валют мира в конце августа выросла до рекордных 160 млрд долларов благодаря росту курсов биткоина и эфира.

"Майнинг", то есть "добыча", в системе Bitcoin не подконтролен ни одному финансовому институту. Стоимость биткоинов по отношению к другим валютам определяется курсом свободного рынка, подобно мировым резервным валютам или драгоценным металлам.

Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но вся информация о транзакциях не шифруется и доступна в открытом виде. Важное свойство системы — полная децентрализация, то есть ее работа не поддерживается и не регулируется государственными или банковскими надзорными органами.