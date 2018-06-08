08.06.2018, 08:10

"Северный поток 2" получил первое разрешение на строительство в России

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Интерфакс
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Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Handout, Reuters

Министерство строительства и ЖКХ России в четверг выдало разрешение на строительство российского участка газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

"Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы", — говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, Nord Stream 2 необходимо получить в России второе разрешение от Росприроднадзора — на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ. "Ожидается, что разрешение будет выдано в ближайшее время", — отмечают в компании.

К настоящему времени, Nord Stream 2 получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.

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