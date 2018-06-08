08.06.2018, 08:10

"Северный поток 2" получил первое разрешение на строительство в России

 (22)
Интерфакс
EST 2
Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Handout, Reuters

Министерство строительства и ЖКХ России в четверг выдало разрешение на строительство российского участка газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

"Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы", — говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, Nord Stream 2 необходимо получить в России второе разрешение от Росприроднадзора — на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ. "Ожидается, что разрешение будет выдано в ближайшее время", — отмечают в компании.

К настоящему времени, Nord Stream 2 получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Facebook по ошибке раскрыл личные записи 14 млн пользователей

08.06.2018
Социальная сеть Facebook оказалась вновь замешана в скандале с доступом к конфиденциальной информации пользователей. На этот раз открыть личные записи 14 млн участников позволила ошибка при тестировании новых функций, пишет РБК.
Подробнее


Читатель: у нас в стране отношение к работающим инвалидам просто нечеловеческое

08.06.2018
"Уже много говорили на эту тему, но ничего не меняется. У нас в стране отношение к работающим инвалидам просто нечеловеческое. Установлен такой предел дохода, при котором человек либо не может работать нормально, либо не получит пенсию по инвалидности. Но эти люди и так уже пострадали, поплатились своим здоровьем, почему же они должны лишаться еще и денег?" — пишет читатель "МК Эстонии".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

Интервью c мэром Нарвы Таммисте: почему он не против целлюлозного комбината в Нарве и почему город не построит мечеть для беженцев

08.06.2018
”Виру Проспект” опубликовал вторую часть интервью с мэром Нарвы Тармо Таммисте, основанное на вопросах заданных читателями газеты и приуроченное ко Дням города, в котором, в частности, сказал, что, если бы Нарве предложили построить на ее территории целлюлозный комбинат, то он был бы только за.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Какие плюсы и минусы есть у добровольной медицинской страховки и может ли она стать полноценной заменой государственной системе медстрахования

08.06.2018
Страхование здоровья, наверное, самое важное из всех возможных. В Эстонии действует система государственного медицинского страхования, однако оно предоставляется не всем. Причем многие из тех 7% населения страны, у кого такой страховки нет, и не спешат о ней позаботиться — длинные очереди к врачам и невозможность получить необходимое лечение сразу заставляют их обращать внимание на альтернативные варианты.
Подробнее