"Северный поток-2": подходы Берлина, Варшавы и Киева

Проект удвоения мощностей газопровода "Северный поток" грозит стать яблоком раздора в Евросоюзе. Эксперты из трех стран обсуждали в Берлине возможные последствия его реализации, пишет DW.

"Польшу и Украину тревожит в первую очередь снижение сборов за транзит газа" — так глава немецкого энергетического концерна Wintershall Марио Мерен (Mario Mehren) объяснил негативное отношение Варшавы и Киева к проекту "Северный поток-2" в интервью газете Handelsblatt, опубликованном 7 апреля.

Удвоение мощности проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию газопровода с 55 до 110 миллиардов кубометров в год, по оценке многих экспертов, сделает излишним транзит российского газа в Европу через Польшу и Украину. Шеф концерна Wintershall, принимающего участие в реализации этого проекта, не считает нужным считаться с опасениями этих стран. "Транспортировка газа — не вклад в консолидацию бюджетов третьих стран", — заявил Мерен.

На самом деле, перспектива лишиться двух миллиардов евро, которые ежегодно получает Украина от России за прокачку ее газа, не единственная причина, по которой Киев возражает против "Северного потока-2".

2 миллиарда евро — не главное

Исполнительный директор украинского Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Андрей Чубик вообще называет эту причину не главной: "Мы и без этих двух миллиардов проживем, были времена и труднее". Но речь, по его словам, идет о технической балансировке всей газотранспортной системы и ее режима. Это и внутренняя перекачка газа между его производителями и потребителями, и транзит, причем, не только в Евросоюз, но и в Молдавию, Турцию и на Балканский полуостров.

"Поддерживать всю эту взаимосвязанную систему в рабочем состоянии будет очень сложно, если уровень транзита сократится, допустим, до 20 миллиардов кубометров в год", — пояснил Андрей Чубик в интервью DW. Если же транзит газа из России в Евросоюз вовсе прекратится, продолжал он, то часть этой системы будет законсервирована, а часть разобрана. А это будет означать, что Украина выходит из общеевропейской газовой системы и переходит на автономную.

"Это возможно, это сейчас прорабатывается, — говорит Чубик, — "Укртрансгаз" начал проводить технические оценки соответствующих решений, намечать, какие и где надо будет закрыть газоперекачивающие станции, какие законсервировать трубы". Но главная проблема, по его мнению, в том, что "в самом Евросоюзе никто не просчитывает, как все это отразится на других рынках".

Политический проект Кремля

Андрей Чубик приезжал в Берлин по приглашению немецкого Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich Böll Stiftung) для участия в публичной дискуссии о проекте "Северный поток-2". В обсуждении принимали участие руководительница реферата "Европейская и региональная энергетическая политика" польского МИД Марта Бабич и эксперт берлинского Фонда Наука и политика (SWP) Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal).

С точки зрения и Киева, и Варшавы, "Газпром" проектом удвоения североевропейского газопровода выполняет политическую волю Кремля, который преследует цель укрепить доминирующие позиции России на газовом рынке Европы, дестабилизировать Украину и внести раскол в ряды Евросоюза.

Марта Бабич, в частности, указывает на перспективу почти полной зависимости — в будущем — Германии от одного единственного поставщика природного газа по одному единственному маршруту — через Балтику. По ее словам, новый проект "Газпрома" противоречит также политике ЕС в отношении Украины. Как же так, возмущается она, Брюссель, с одной стороны, оказывает финансовую помощь Киеву, а с другой, — мирится с предстоящей утратой Украиной сборов в бюджет за газовый транзит.

С чисто же экономической точки зрения, считает Марта Бабич, "Северный поток-2" не логичен. По прогнозу самой Еврокомиссии потребление газа в странах ЕС — благодаря повышению энергоэффективности и прогрессу альтернативной энергетики — будет сокращаться, но уже и сейчас, по ее данным, примерно 40 процентов имеющейся инфраструктуры прокачки газа из России в Европу простаивают.

А если спрос, вопреки прогнозам, все же возрастет, то модернизация украинской газотранспортной системы, заявила Бабич, была бы на порядок дешевле, чем прокладка еще двух ниток газопровода через Балтику.

Берлин и ЕС вынуждены играть по правилам

И Андрей Чубик, и Марта Бабич, выступая на публичной дискуссии в фонде Бёлля, призывали немецкое правительство воспользоваться своим влиянием и не допустить реализации проекта "Северный поток-2".

Германия — правовое государство и правительство не может по политическим соображениям менять юридические правила игры, возражала Кирстен Вестфаль из SWP. И порядок в этом случае — такой же, каким был при выдаче разрешения на первый "Северный поток". Не может из-за России менять правовые рамки и Евросоюз. В противном случае его тут же обвинят в двойных стандартах.

"Я не вижу никаких существующих юридических рычагов, с помощью которых можно было бы остановить проект "Северный поток-2", — сказала Кирстен Вестфаль в интервью DW. — Но даже при всех политических возражениях я считаю важным поддерживать с Россией экономические связи — этот канал диалога — с тем, чтобы повысить порог дальнейшего ухудшения в отношениях ЕС с Россией".

В то же время и она сомневается в экономической целесообразности этого проекта. Мы многого пока не знаем, говорит Вестфаль, например, каким будет в Европе спрос на газ, какие меры будут здесь принимать во имя защиты климата, как будет развиваться альтернативная энергетика, каких средств потребует модернизация украинского транзита.

Двойная стратегия Берлина

Первый раз о проекте "Северный поток-2" заговорили в 2015 году. Для правительства ФРГ это было неприятным сюрпризом. Время для расширения германо-российских торгово-экономических связей — вскоре после аннексии Крыма и в разгар войны на востоке Украины — было неподходящим. Из уст представителей правительства ФРГ, в частности, занимавшего в то время пост министра экономики и энергетики Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) звучали критические голоса.

Теперь позиция официального Берлина такова: это чисто коммерческий проект, который, разумеется, должен соответствовать немецким и европейским юридическим нормам, но решение — за участниками консорциума. Так ответила на вопрос корреспондента DW официальный представитель минэкономики ФРГ Беате Барон (Beate Baron).

Возможно, официальный Берлин нашел бы при желании возможность помешать реализации этого проекта. Но такого желания у него нет. По оценке Кирстен Вестфаль немецкое правительство придерживается в отношении России двойной стратегии.

Сохраняя режим санкций, оно продолжает оказывать нажим на Россию в ответ на исходящую от нее угрозу безопасности на европейском континенте, но при этом старается не перегнуть палку, не загонять Москву в угол. Германия, указывает эксперт, заинтересована в мире и стабильности, в том числе, в самой России, которая нуждается в доходах от экспорта энергоносителей, поэтому не в интересах Берлина атаковать "Северный поток-2".