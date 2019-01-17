"Северный поток — 2": кому пора опасаться санкций США

Посол США призвал немецкие компании пересмотреть участие в "Северном потоке — 2". Каким еще западным фирмам грозят американские санкции из-за российского газопровода, и могут ли они остановить проект? DW отвечает.
В Германии снова говорят о "Северном потоке — 2" — причиной тому послужило письмо посла США в Берлине Ричарда Гренелла, отправленное в начале января немецким компаниям, участвующим в проекте газопровода "Северный поток — 2". В письме, о котором стало известно на минувших выходных, американский посол заявил о риске для компаний, которые "сотрудничают с Россией в вопросе экспортных трубопроводов". Как выяснила DW, санкции угрожают не только компаниям-участникам, но и будущему всего проекта.
"Финансовые инвесторы" Nord Stream 2
Письма Гренелла получили немецкие фирмы, участвующие в проекте. Это, в частности, энергетическая компания Uniper, образованная чуть более двух лет назад после разделения концерна E.On — к Uniper отошли среди прочего активы, связанные с добычей и переработкой газа. Другое сообщение пришло к дочернему предприятию концерна BASF, Wintershall — это крупнейший в Германии производитель нефти и газа.
Помимо них, в проекте Nord Stream 2 участвуют австрийская OMV, нидерландская Shell и французская Engie. Публично из всех иностранных партнеров проекта на ситуацию отреагировал только шеф OMV Райнер Зеле (Rainer Seele), заявив, что Вашингтон "перешел к политике конфронтации". Однако со слов другого представителя компании, OMV не получал никаких подобных писем от американского представительства в Вене. На момент публикации Engie и Royal Dutch Shell не ответили, получили ли они аналогичные извещения.
Пять упомянутых компаний считаются в компании Nord Stream 2 "финансовыми инвесторами". Для принятия санкций против них в США уже создана законодательная база: закон, известный под аббревиатурой CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций"), был принят в 2017 году и позволяет Вашингтону налагать финансовые санкции на лиц, инвестирующих средства в строительство российских экспортных трубопроводов. Ограничение, согласно CAATSA, — не более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.
Риск для самих компаний — это прежде всего "репутационные потери", о которых упоминал в письме посол США. Санкции в рамках CAATSA будут означать потерю финансовой поддержки для проекта: каждая компания, согласно договору, вносит в проект по 950 млн евро. Но даже если "Северный поток — 2" лишится миллиардов от финансовых инвесторов, то едва ли его можно остановить таким образом: обозреватели сходятся во мнении, что "Газпром" и Россия смогут обеспечить финансирование и без иностранных участников.
Подрядчики "Северного потока — 2": самое уязвимое место проекта
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Если Вашингтон всерьез намерен затормозить "Северный поток — 2", он должен целиться в другие компании — подрядчики проекта. Всего в "Северном потоке — 2" участвуют 627 фирм-подрядчиков со всего мира, как сказал в интервью DW исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms). Но среди них есть те, вклад которых имеет решающее значение для реализации проекта. Это специализированные компании, которые с помощью судов-трубоукладчиков прокладывают трубу по дну Балтийского моря. Речь идет о Allseas Group, зарегистрированной в Швейцарии, и итальянской фирме Saipem.
Saipem свою часть работы, начатую еще летом 2018 года, практически завершила, как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники в отрасли. Основная нагрузка по прокладке труб, по данным самого Nord Stream 2, лежит не на итальянцах, а на Allseas, основанной в Нидерландах и имеющей там оперативный офис.
Именно ее суда ранее выполняли ключевые работы по прокладке и другого проекта "Газпрома" — "Турецкого потока". На принадлежащем Allseas корабле Pionieering Spirit глава российского энергоконцерна Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ноябре 2018 года объявили о завершении морской укладки трубы к побережью Турции. Pionieering Spirit, занимающий почти 500 метров в длину, успевает положить на дно порядка 5 километров труб за день — быстрее него делать такую работу сегодня не способно никакое другое судно.
Удар в эту точку может быть самым чувствительным для будущего газопровода: если санкции США будут введены против Allseas, это будет означать уже не просто торможение, а замораживание проекта, сказал DW партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин: "Замены ему нет". Компании Allseas и Saipem на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию ответили отказом.
"Газпром" может рассчитывать, по словам Крутихина, только на помощь трубоукладочной баржи MRTS Defender российской компании "Межрегионтрубопроводстрой". С ее помощью "Газпром" ранее прокладывал трубы с Ямала на материк, но, по сведениям Крутихина, данное судно может проводить укладку "только на мелководье, и на Балтике работать не в состоянии". По данным самой компании, глубина, на которой может работать Defender, не превышает 150 метров. Для сравнения: Pionieering Spirit может класть трубы на глубине до 4 километров.
Наперегонки со временем
Ричард Гренелл в письме немецким компаниям констатировал, что "давление в Вашингтоне с целью принять меры против "Северного потока — 2" растет". Обе ведущие партии — республиканцы и демократы — в декабре 2018 года приняли совместную резолюцию, поддерживающую санкции против проекта в рамках закона CAATSA. Помимо этого, в Конгрессе находится на рассмотрении еще один законопроект, который, как следует из письма Гренелла, также предусматривает санкции в отношении "Северного потока — 2".
Сторонний наблюдатель вправе задаться вопросом, почему США не вводят санкции безотлагательно, пока проект еще не завершен. Ведь подписанный в 2017 году президентом Дональдом Трампом CAATSA, хотя и носит необязательный характер в части, касающейся "Северного потока — 2", все же дает президенту США право противостоять проекту. Тем более что он прямо указан в тексте в качестве возможной мишени.
Дело в том, что принятие санкций должно быть согласовано с европейскими партнерами, говорится в тексте документа. Но главный европейский партнер этого проекта, Германия, — против. Письмо Гренелла вызвало в Берлине резко негативную реакцию. "По моим ощущениям, некоторые члены администрации — против ввода санкций, потому что уверены, что это вызовет рост напряженности в трансатлантических отношениях", — сказал DW Майкл Карпентер, руководитель аналитического центра Пенна-Байдена и бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США. Сам президент Трамп, по мнению Карпентера, "вполне готов к появлению трещин" в отношениях с европейскими союзниками. Но в его администрации многие считают санкции сами по себе "чрезмерным шагом" и "предпочитают угрозы" вместо реальных действий.
"Если никакие другие шаги, чтобы остановить строительство "Северного потока — 2", не сработают, то есть очень реально, что будут введены санкции — в качестве крайней меры", — уверен бывший сотрудник Пентагона и Белого дома Карпентер. Что касается нового санкционного законопроекта, который упомянул посол США Ричард Гренелл, то Конгресс собирается рассмотреть его весной этого года. Времени, чтобы остановить строительство, у Вашингтона осталось совсем не много. По данным компании Nord Stream 2, проложены более 370 из 1200 запланированных километров трубы по дну Балтийского моря. Первый газ по "Северному потоку — 2" может пойти уже к концу года.