"Северный поток — 2": кому пора опасаться санкций США

Помимо них, в проекте Nord Stream 2 участвуют австрийская OMV, нидерландская Shell и французская Engie. Публично из всех иностранных партнеров проекта на ситуацию отреагировал только шеф OMV Райнер Зеле (Rainer Seele), заявив, что Вашингтон "перешел к политике конфронтации". Однако со слов другого представителя компании, OMV не получал никаких подобных писем от американского представительства в Вене. На момент публикации Engie и Royal Dutch Shell не ответили, получили ли они аналогичные извещения.

Пять упомянутых компаний считаются в компании Nord Stream 2 "финансовыми инвесторами". Для принятия санкций против них в США уже создана законодательная база: закон, известный под аббревиатурой CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций"), был принят в 2017 году и позволяет Вашингтону налагать финансовые санкции на лиц, инвестирующих средства в строительство российских экспортных трубопроводов. Ограничение, согласно CAATSA, — не более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.

Риск для самих компаний — это прежде всего "репутационные потери", о которых упоминал в письме посол США. Санкции в рамках CAATSA будут означать потерю финансовой поддержки для проекта: каждая компания, согласно договору, вносит в проект по 950 млн евро. Но даже если "Северный поток — 2" лишится миллиардов от финансовых инвесторов, то едва ли его можно остановить таким образом: обозреватели сходятся во мнении, что "Газпром" и Россия смогут обеспечить финансирование и без иностранных участников.

Подрядчики "Северного потока — 2": самое уязвимое место проекта

Если Вашингтон всерьез намерен затормозить "Северный поток — 2", он должен целиться в другие компании — подрядчики проекта. Всего в "Северном потоке — 2" участвуют 627 фирм-подрядчиков со всего мира, как сказал в интервью DW исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms). Но среди них есть те, вклад которых имеет решающее значение для реализации проекта. Это специализированные компании, которые с помощью судов-трубоукладчиков прокладывают трубу по дну Балтийского моря. Речь идет о Allseas Group, зарегистрированной в Швейцарии, и итальянской фирме Saipem.

Saipem свою часть работы, начатую еще летом 2018 года, практически завершила, как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники в отрасли. Основная нагрузка по прокладке труб, по данным самого Nord Stream 2, лежит не на итальянцах, а на Allseas, основанной в Нидерландах и имеющей там оперативный офис.

Именно ее суда ранее выполняли ключевые работы по прокладке и другого проекта "Газпрома" — "Турецкого потока". На принадлежащем Allseas корабле Pionieering Spirit глава российского энергоконцерна Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ноябре 2018 года объявили о завершении морской укладки трубы к побережью Турции. Pionieering Spirit, занимающий почти 500 метров в длину, успевает положить на дно порядка 5 километров труб за день — быстрее него делать такую работу сегодня не способно никакое другое судно.

Удар в эту точку может быть самым чувствительным для будущего газопровода: если санкции США будут введены против Allseas, это будет означать уже не просто торможение, а замораживание проекта, сказал DW партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин: "Замены ему нет". Компании Allseas и Saipem на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию ответили отказом.

"Газпром" может рассчитывать, по словам Крутихина, только на помощь трубоукладочной баржи MRTS Defender российской компании "Межрегионтрубопроводстрой". С ее помощью "Газпром" ранее прокладывал трубы с Ямала на материк, но, по сведениям Крутихина, данное судно может проводить укладку "только на мелководье, и на Балтике работать не в состоянии". По данным самой компании, глубина, на которой может работать Defender, не превышает 150 метров. Для сравнения: Pionieering Spirit может класть трубы на глубине до 4 километров.

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