Сети магазинов: сливок с продаж молока мы, безусловно, не снимаем

По заверению розничных торговцев, магазины много на молочных продуктах не зарабатывают.

”На сегодняшний день можно сказать, что за последние месяцы в закупочных ценах на молоко существенных изменений не наблюдалось”, — сказала директор по закупкам и продажам владельца сети магазинов Grossi OG Elektra Кади Яагер, комментируя статью, в которой производитель молока жалуется, что теряет 20 000 евро ежемесячно. ”Цену продажи в магазинах формирует ситуация на рынке и маржа с продажи молочных продуктов сейчас практически ничтожна, поэтому говорить о прибыли с продажи данной продукции для розничных торговцев говорить не приходится”.

Аналогичное мнение высказал специалист по связям с общественностью Selver Карл-Виллиам Васерик.

”Стоимость закупки и продажи питьевого молока в этом году, как и в прошлом, была очень стабильной. Последний раз заметный рост стоимости молока наблюдался в конце 2016 года. В Selver маржи с продажи молока очень низкие и сливок с цены на молоко мы, безусловно, не снимаем”, — заверил он и отметил, что последний раз цена на молоко менялась у них в октябре 2017 года, когда выросла на 1 цент.