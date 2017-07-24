Сеть заправок биометаном в Эстонии расширяется

Принадлежащее государству целевое учреждение Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) поддержит сооружение 12 заправок с возможностью заправки биометаном субсидиями на сумму 2,23 млн евро. Субсидии выделяются из фонда сплочения Европейского союза, сообщает KIK.

Целью программы поддержки является более широкое распространение использования восстанавливаемого топлива для транспорта, что создаст предпосылки и для запуска производства местного метанового топлива.

Заправки будут сооружены в Пылва, Валга, Раквере, Пайде, Йыхви, Хаапсалу, Вильянди, Курессааре и Куусалу. Кроме того, еще одна заправка появится в Таллинне, где прежде заправиться биометаном можно было только на заправке Alexela Oil в Пяэскюла. В Раквере и Йыхви заправки будут строить как Alexela Oil AS, так и Eesti Gaas AS, а это означает, что возникновения конкуренции можно ожидать и в розничной продаже топлива.

”С сооружением заправок по всей Эстонии увеличится использование газа как топлива для транспорта, так как параллельно с биометаном на создаваемых заправках будет предлагаться и сжатый газ. Хотя на первых порах объемы предложения биотоплива на заправках может быть скромным по причине того, что в Эстонии оно не производится, прогнозы оптимистичны. За десять лет благодаря использованию биометана можно сократить фоссильный выброс СО2 в воздух на 16 000 тонн”, — говорит ведущий координатор KIK по энергетике Сийм Умблея.

На тур подачи ходатайств по заправкам биометаном поступил 31 проект. Меры поддержки разработаны Министерством экономики и коммуникаций.

В рамках тура ходатайствования прошлого года было профинансировано 3 проекта заправок на сумму 440 000 евро, в результате чего появилась возможность заправки сжатым газом в городе Выру, поселке Юри и в таллиннском микрорайоне Сикупилли. Выруская заправка к настоящему времени готова, ею пользуются в основном водители автобусов уездных линий. Остальные заправки должны быть сданы в эксплуатацию к концу нынешнего года.

Цель направляемых через KIK субсидий заключается в том, чтобы начать потребление и поставки биометана, способствуя таким образом использованию восстанавливаемого топлива транспортными средствами. В Эстонии поставлена цель увеличить использование восстанавливаемой энергии в транспортном секторе к 2020 году до 10%. Биометан более экологичен, в длительной перспективе цена на него более стабильна, чем на импортное топливо, и его использование позволит повысить энергобезопасность Эстонии.

KIK финансирует различные экологические проекты за счет средств, поступающих от экологического сбора Эстонии, дохода от продажи квот на выброс CO2, а также из структурных фондов Европейского союза. Кроме того, KIK предоставляет возможность ходатайствовать о целенаправленных займах для реализации экологических проектов. За семнадцать лет государство при посредничестве KIK поддержало приблизительно 20 тысяч экологических проектов на сумму более 1,2 млрд евро.