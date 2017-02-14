Сеть спортивных клубов People Fitness расширяется на Эстонию

18 февраля в Mustika Keskus в Таллинне новая сеть спортивных клубов People Fitness открывает свой первый спортивный клуб в Эстонии. Для предприятия, начавшего деятельность в Латвии в 2016 году, филиал в Таллине общей площадью в 1700 квадратных метров станет третьим спортивным клубом в странах Балтии.

По словам директора по маркетингу Саши Дембо, предприятие считает рынок Эстонии весьма перспективным, поскольку среди ее населения по-прежнему наблюдается рост популярности спорта и здорового образа жизни как хобби. ”Конкуренция среди спортивных клубов остается напряженной, особенно в Таллинне, но цены по-прежнему довольно высокие. Мы стремимся обеспечить высокое качество и разнообразные возможности для занятий спортом по доступной цене. Мы доказали, что это возможно, и наши два спортивных клуба в Риге собрали впечатляющую клиентскую базу менее чем за год. В мае мы собираемся открыть спортивный клуб в Вильнюсе, а также в течение 2017 года ввести в эксплуатацию четыре клуба в других странах Европы”, — сказала Дембо.

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Тоомас Ыун, менеджер по коммерческим площадям в управляющей компании EfTEN Capital, которая является оператором Mustika Keskus, рад, что сеть People Fitness решила открыть свой первый клуб в Эстонии именно в этом торговом центре. ”В Эстонии и в Таллинне не так уж много спортивных клубов, рядом с которыми можно бесплатно оставить автомобиль на удобной отапливаемой подземной стоянке, а после тренировки пройтись по магазинам или подкрепиться в том же торговом центре, где расположен клуб”, — сказал Ыун.

По словам Тармо Кальвисте, партнера и руководителя отдела коммерческих площадей в помогающей сети People Fitness найти подходящие места деятельности компании Colliers International Eesti, предприятие работает над поиском дополнительных мест расположения для People Fitness, и он полагает, что в 2017 году это будет не последняя подобная новость. ”Появление новой сети спортивных клубов на рынке Эстонии впервые за долгое время — явление положительное, которое однозначно указывает на укрепление тенденций рынка коммерческих площадей,” — добавил Кальвисте.

В спортивном клубе People Fitness, открывающемся в Mustika Keskus, есть тренажерный зал, оснащенный оборудованием всемирно известных брендов Life Fitness, Hammer Strength, Bosu и Tomahawk, а также зал для спиннинга, в котором будут проводиться в основном групповые тренировки по программам Les Mills и MyRide+. Всего за 19,95 евро в месяц клиенты получат доступ к высококачественному спортивному оборудованию. Клуб предлагает инновационную возможность прибегнуть к помощи ”виртуального персонального тренера” у каждого тренажера, считав QR-код с тренажера при помощи мобильного приложения.

People Fitness — это сеть спортивных клубов с возможностями для силовых и групповых тренировок, начавшая деятельность в Латвии в 2016 году.