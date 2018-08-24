Сеть скоростного интернета Elektrilevi добралась до первых клиентов

В августе имеется последняя возможность ходатайствовать о подключении к открытой интернет-сети по всей Эстонии. Elektrilevi планирует начать более широкомасштабное строительство сети связи в 2019 году, соответствующие ходатайства с этой целью собираются при помощи веб-страницы Elektrilevi до 31 августа. ”Теперь это действительно последняя возможность для всех сообщить о своем интересе к качественному интернет-соединению и свободному выбору оператора. Количество ходатайств в регионе является одним из важных оснований для нас при принятии инвестиционных решений”, — добавил Рандна. До сих пор предприятие Elektrilevi получило более 32 000 ходатайств о подключении к скоростной интернет-сети.

Elektrilevi строит сеть связи на линиях электропередачи. ”Благодаря совместным работам над разными инфраструктурами мы экономим деньги и можем максимально быстро создать сеть”, — добавил Рандна. Постоянное соединение на базе оптоволоконной связи является качественным и меньше зависит от погоды, а также позволяет обеспечить более быструю передачу данных, чем медный кабель или мобильная сеть. Само предприятие Elektrilevi не предлагает интернет-услугу, для этого клиент может выбрать подходящего для себя оператора связи.

”Первый пилотный проект показал, что сотрудничество с операторами и клиентами проходит гладко, клиенты подключились к сети, и все работает”, — сказал Рандна. В районе Вескиметса клиент для получения интернет-услуги в данный момент может выбирать из четырех операторов — Elisa, STV, Telia и Telset. Для подключения к сети клиенту нужно один раз заплатить 240 евро, за использование услуги интернета клиент ежемесячно платит выбранному оператору.

Компания Elektrilevi является крупнейшим предприятием распределительной сети в Эстонии, управляющим приблизительно 60 000 километров линий электропередачи и 24 000 подстанций. Кроме этого, Elektrilevi оказывает и некоторые услуги для свободного рынка, крупнейшими из таких услуг являются управление уличным освещением Таллинна и Тарту, а также строительство сети скоростного интернета.