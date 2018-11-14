14.11.2018, 10:20

Сеть магазинов Sizeer придет на эстонский рынок

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rus.delfi.ee
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Сеть магазинов Sizeer придет на эстонский рынок
Foto: Madis Veltman

Популярная сеть мультибрендовых магазинов Sizeer откроет свой первый магазин в Эстонии в торговом центре Kristiine.

”Мы долго ждали прихода Sizeer в Эстонию, чтобы разнообразить имеющийся у нас выбор одежды и обуви для активных прогулок. Это, несомненно, станет хорошим дополнением к представленным в торговом центре Kristiine магазинам”, — сказала руководитель Citycon Eesti Хелен Метсавахт.

Ассортимент товаров в магазинах Sizeer является отражением уличной культуры. Особое внимание уделяется широкому выбору обуви — модели можно подобрать на любой вкус. В Sizeer представлены таки известные бренды, как Nike, adidas Originals, Reebok, Asics, Converse, Lacoste и Vans.

Первый в Эстонии магазин Sizeer будет открыт в торговом центре Kristiine 14 ноября.

Сеть Sizeer владеет более 100 магазинами в Польше, Германии, Чехии, Словакии, странах Балтии, Румынии, Венгрии и Австрии. Ежегодное количество посещений магазинов сети — более 55 миллионов. Торговая сеть принадлежит польскому предприятию Marketing Investment Group S.A.

Вид торгового центра Kristiine сейчас обновляется: уже готов атриум, практически завершена реновация торговых площадей на втором этаже, а в следующем году будут начаты фасадные работы. В торговом центре открылось несколько новых магазинов и мест для развлечений, например, самый большой в Эстонии магазин Reserved и первый в странах Балтии развлекательный центр и спорт-бар O’Learys с боулингом и кинотеатром.

На более, чем 44 000 квадратных метрах торговой площади Kristiine расположено более 160 торговых точек. В год торговый центр посещают свыше 7,3 млн человек.

Компания Cyticon — собственник, оператор и девелопер торговых центров в Северных странах. Вместе с торговым центром Kristiine, Cyticon принадлежат в общей сложности 43 торговых центров в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании и Эстонии.

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