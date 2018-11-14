14.11.2018, 10:20

Сеть магазинов Sizeer придет на эстонский рынок

 (2)
rus.delfi.ee
EST 3
Сеть магазинов Sizeer придет на эстонский рынок
Foto: Madis Veltman

Популярная сеть мультибрендовых магазинов Sizeer откроет свой первый магазин в Эстонии в торговом центре Kristiine.

”Мы долго ждали прихода Sizeer в Эстонию, чтобы разнообразить имеющийся у нас выбор одежды и обуви для активных прогулок. Это, несомненно, станет хорошим дополнением к представленным в торговом центре Kristiine магазинам”, — сказала руководитель Citycon Eesti Хелен Метсавахт.

Ассортимент товаров в магазинах Sizeer является отражением уличной культуры. Особое внимание уделяется широкому выбору обуви — модели можно подобрать на любой вкус. В Sizeer представлены таки известные бренды, как Nike, adidas Originals, Reebok, Asics, Converse, Lacoste и Vans.

Первый в Эстонии магазин Sizeer будет открыт в торговом центре Kristiine 14 ноября.

Сеть Sizeer владеет более 100 магазинами в Польше, Германии, Чехии, Словакии, странах Балтии, Румынии, Венгрии и Австрии. Ежегодное количество посещений магазинов сети — более 55 миллионов. Торговая сеть принадлежит польскому предприятию Marketing Investment Group S.A.

Вид торгового центра Kristiine сейчас обновляется: уже готов атриум, практически завершена реновация торговых площадей на втором этаже, а в следующем году будут начаты фасадные работы. В торговом центре открылось несколько новых магазинов и мест для развлечений, например, самый большой в Эстонии магазин Reserved и первый в странах Балтии развлекательный центр и спорт-бар O’Learys с боулингом и кинотеатром.

На более, чем 44 000 квадратных метрах торговой площади Kristiine расположено более 160 торговых точек. В год торговый центр посещают свыше 7,3 млн человек.

Компания Cyticon — собственник, оператор и девелопер торговых центров в Северных странах. Вместе с торговым центром Kristiine, Cyticon принадлежат в общей сложности 43 торговых центров в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании и Эстонии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Полицейская операция в Тарту: один подозреваемый задержан. Разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами!

14.11.2018
Полиция просит: если кто-то заметит в Тарту или в окрестностях подозрительный легковой автомобиль с литовскими номерами — незамедлительно сообщите об этом по номеру 112!
Подробнее


Официально: Имре Соояэр и Андрей Коробейник пойдут на выборы по списку Центристской партии

14.11.2018
Сегодня покинувшие Партию реформ Имре Соояэр и Андрей Коробейник сообщили о своих дальнейших планах. Они будут баллотироваться на выборах в Рийгикогу по спискам Центристской партии.
Подробнее



-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €


TS Laevad может начать сокращать одних работников, чтобы поднять зарплаты другим

14.11.2018
В конце октября организатор паромного сообщения в Вяйнамери TS Laevad OÜ сообщил, что для того, чтобы поднять зарплаты матросам, в качестве одно из вариантов можно уменьшить количество механиков, пишет Saarte Hääl.
Подробнее



Спа для детей: как отдохнуть всей семьей в Литве

14.11.2018
По данным статистики, дети проводят перед экраном мобильных устройств, телевизоров или видеоигр около шести часов в день. В ответ на пугающую статистику стали развиваться новые отрасли велнес-индустрии, которые предлагают детям возможность отвлечься от планшетов и телефонов и насладиться отдыхом и спа-процедурами вместе с родителями.
Подробнее

Адвокат советует: на ком кредит, того и жилье? Как не остаться у разбитого корыта

14.11.2018
В истории отношений Кристьяна и Трийну (имена изменены) нет ничего необычного: они познакомились в студенческие годы через общих знакомых. Во время очередной встречи молодой человек набрался смелости и предложил девушке сходить с ним в кино. Трийну согласилась.
Подробнее