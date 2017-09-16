Сеть магазинов одежды Seppälä объявлена банкротом

Финский уездный суд признал банкротом компании Seppälä Oy и Seppälä Finland Oy по просьбе Налогового управления.
Сокращение расходов и реорганизация компании не помогли спасти ее, потому что продажи оказались слишком низкими. Процедуру санации компании пришлось остановить, пишет yle.fi.
Еще в марте исполнительный директор cети магазинов одежды Seppälä Эвелиина Мелентьефф верила, что, несмотря на сложную ситуацию, выход удастся найти.
Начавшуюся в апреле процедуру санации остановили в четверг.
Сокращение расходов и реорганизация компании не помогли спасти ее, потому что продажи оказались слишком низкими.
Kose vald, Дом, 69 000 EUR
Luunja vald, Земля, 285 000 EUR
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