16.09.2017, 18:15

Сеть магазинов одежды Seppälä объявлена банкротом

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rus.delfi.ee
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Seppälä shoping
Seppälä shopingFoto: Christo Neemre

Финский уездный суд признал банкротом компании Seppälä Oy и Seppälä Finland Oy по просьбе Налогового управления.

Сокращение расходов и реорганизация компании не помогли спасти ее, потому что продажи оказались слишком низкими. Процедуру санации компании пришлось остановить, пишет yle.fi.

Еще в марте исполнительный директор cети магазинов одежды Seppälä Эвелиина Мелентьефф верила, что, несмотря на сложную ситуацию, выход удастся найти.

Начавшуюся в апреле процедуру санации остановили в четверг.

Сокращение расходов и реорганизация компании не помогли спасти ее, потому что продажи оказались слишком низкими.

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