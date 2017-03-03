Сеть магазинов одежды Seppälä испытывает финансовые трудности

Финская сеть магазинов одежды Seppälä подала ходатайство о санации предприятия и планирует закрыть в Финляндии 14 магазинов.

В среду Seppälä подала Хельсинскому окружному суду ходатайство о санации предприятия, пишут "Деловые Ведомости".

После того, как будут закрыты 14 магазинов, у которых истекает договор об аренде, у компании останется 78 магазинов в Финляндии и Эстонии.

По словам исполнительного директора и владелицы Seppälä Эвелины Мелентьеф, вместо части закрывающихся магазинов фирма может открыть новые, более выгодно расположенные.

По состоянию на начало года, в Seppala в Финляндии работали 500 человек, фирма может сократить до 45 человек.