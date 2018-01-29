Сеть магазинов Lidl подтвердила приход в Латвию. Детали держат в секрете

Торговая сеть Lidl официально подтвердила свои планы о начале деятельности на латвийском рынке, уже покупает земельные участки и ищет будущих работников. Как выяснил портал Delfi, магазины Lidl должны появиться не только в Риге, но также в Лиепае и Юрмале. Более конкретные планы торговая сеть пока что держит в секрете.

"Мы планируем войти на рынок Латвии. Считаем и хотим обеспечить, что местная экономика, поставщики и потребители лишь выиграют от нашего прихода. Сейчас Lidl изучает потенциальные места нахождения магазинов в Латвии", — пояснил глава отдела по коммуникации и корпоративным отношениям Валдс Лопета.

Как уже сообщалось, на отведенном под строительство магазина участке в Риге в Пурвциемсе, на улице Дзелзавас 75B, по неофициальной информации, будет размещен магазин Lidl.

Вхождение немецкой розничной сети Lidl определенно повлияет на поведение отрасли и рынка, заявил экономист DNB banka Петерис Страутиньш.

По его словам, торговцы будут стараться размещать на прилавках более дешевые товары, и это повлияет на экономику Латвии. Об этом экономист рассказал в среду в передаче "Прямая речь" Латвийского телевидения.

Как полагает экономист, цены понизятся, а для латвийских производителей и переработчиков это станет напоминанием о том, что будущее — это экспорт продуктов, зерновых, молока и т.д.

"Это создаст серьезные последствия, не для всех приятные, однако, скорее всего, [вхождение Lidl] ускорит процессы", — отметил Страутиньш.