28.09.2018, 19:30

Сеть магазинов Coop случайно перевела более 200 000 евро не на тот счет

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rus.delfi.ee
EST 2
Сеть магазинов Coop случайно перевела более 200 000 евро не на тот счет
Foto on illustratiivne.Foto: Karin Kaljuläte

И в эпоху электронных технологий случаются человеческие ошибки, Тартуский потребительский кооператив (Coop) перевел на счет поэта Contra (Маргуса Коннула) более 200 000 евро. По словам Коннула, было не так-то просто вернуть сумму владельцу.

Он пояснил Delfi, что перевод сделали пару недель назад. "Просто ввели неправильный номер счета", — констатирует он. Он сам связался с сетью магазинов и сказал, что он не хочет чужих денег.

"Такая сумма — более 204 000 евро, ее не так просто перевести обратно. Банковский лимит ведь меньше", — рассказал он.

Contra связался с банком, чтобы в виде исключения сделали возможным такой большой возврат. Он говорит, усмехаясь, что если бы начал вручную настраивать там лимит и переводить гигантские суммы, это показалось бы очень подозрительным. Кто знает, вдруг он занимается отмыванием денег.

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