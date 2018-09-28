Сеть магазинов Coop случайно перевела более 200 000 евро не на тот счет

Он пояснил Delfi, что перевод сделали пару недель назад. "Просто ввели неправильный номер счета", — констатирует он. Он сам связался с сетью магазинов и сказал, что он не хочет чужих денег.

"Такая сумма — более 204 000 евро, ее не так просто перевести обратно. Банковский лимит ведь меньше", — рассказал он.

Contra связался с банком, чтобы в виде исключения сделали возможным такой большой возврат. Он говорит, усмехаясь, что если бы начал вручную настраивать там лимит и переводить гигантские суммы, это показалось бы очень подозрительным. Кто знает, вдруг он занимается отмыванием денег.