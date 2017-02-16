Сеть магазином Prisma закрывает супермаркет в Санкт-Петербурге

Cеть супермаркетов Prisma отказывается от магазина в торгово-развлекательном комплексе "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса, сокращая таким образом своё присутствие в Петербурге до 16 торговых точек. Эту информацию "Фонтанке.fi" подтвердили в пресс-службе компании.

Финская корпорация SOK, которая при выходе на российский рынок в 2007 году планировала открыть в России 30 магазинов Prisma, сокращает свою сеть до 10 супермаркетов и 6 гипермаркетов.

На конец 2014 года компания насчитывала 19 торговых точек, однако в 2015-м из-за снижения покупательной способности было закрыто два магазина. Prisma в "Гранд Каньоне" также покинет ТРК в ближайшее время.

"Когда экономический кризис в 2014 году обрушился на Россию, мы решили отказаться от планов открывать новые точки. Посмотрим, в каком направлении будет развиваться ситуация в стране, а потом решим, стоит ли продолжить работу", — заявил ещё осенью 2016 года директор по продажам S Group Йорма Вехвиляйнен.

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Согласно данным СПАРК, оборот ООО "Призма" в 2015 году и составил 11,1 млрд рублей, а чистый убыток — 748,3 млн рублей.

Корпорация SOK пока не опубликовала финансовый отчёт за 2016 год, однако по итогам первого полугодия было заявлено, что краткосрочные риски связаны именно с Россией. Поэтому компания сделала акцент на улучшении эффективности сети, но при этом не заявляла о планах на расширение или сокращение.

"Российская экономика показывает признаки улучшения, однако покупательная способность, скорее всего, ещё долгое время будет слабой", — заявили тогда в компании.

Сеть гипермаркетов Prisma принадлежит финскому холдингу S-Group. В Санкт-Петербурге корпорация SOK (входит в состав S-Group) помимо розничной сети Prisma владеет тремя гостиницами Sokos.