Сеть Jysk открыла в Курессааре свой первый магазин на островах Эстонии

Jysk, датская сеть магазинов мебели и товаров для дома, открыла свой первый магазин на островах Эстонии в центре Курессааре. Это десятый магазин Jysk в стране, сообщила фирма посредством пресс-релиза.

В реконструкцию магазина на месте бывшего Säästumarket в Курессааре компания Jysk инвестировала 250 000 евро; общая площадь магазина составила 956 квадратных метров, из которых 710 м2 — площадь торгового зала. В открывшемся магазине создано 10 новых рабочих мест.

По словам Даце Зундуре, исполнительного директора Jysk в Прибалтике и Беларуси, активное расширение сети Jysk за пределы Таллинна является одним из приоритетов компании. Она подтвердила, что идея открыть магазин в Курессааре рассматривалась давно, и предприятие искало подходящую возможность.

”Для нас очень важно присутствие в регионах, поскольку сеть Jysk стремится быть ближе к клиентам и находиться на расстоянии нескольких шагов или щелчков мыши — как физически, так и в Интернете, — сказала Зундуре. — Поэтому мы приветствуем открытие филиала в Курессааре и хотим обеспечить жителям острова наилучшие впечатления от шопинга”.

Основанный на идеях скандинавского дизайна и стиля жизни, магазин Jysk в Курессааре предлагает посетителям различные товары для дома, начиная от мебели для спальни, постельного белья и аксессуаров, и заканчивая широким ассортиментом садовой и летней мебели.

По словам Яануса Лепика, директора курессаареского магазина Jysk, открыть новый магазин на месте бывшего Säästumarket было логичным шагом, поскольку все жители острова знают это место, и компания надеется, что новый магазин встретят тепло. Это первый в Прибалтике магазин сети, находящийся в отдельном здании, а не в торговом центре.

”Поскольку Jysk — международная сеть, у нас есть отдельные магазины во многих других странах, и клиенты их явно любят, — сказал Лепик. — Это стратегически выгодное местоположение для магазина: сюда просто подъехать и на машине, что, несомненно, является большим плюсом для покупателей”.

В честь открытия нового магазина до воскресенья в Jysk действуют скидки, а также покупателей ждет множество сюрпризов в магазине. Радостное настроение создадут игры и викторины, организованные ведущими праздника, а веселую музыку обеспечит DJ Cortes.

В мае магазин Jysk был открыт в Хаапсалу. С учетом открытого сегодня в Курессааре магазина, компании Jysk принадлежит в Прибалтике 31 магазин. В конце июне следующий магазин будет открыт в Беларуси.

Jysk открыл свой первый магазин в Эстонии в 2002 году. Сегодня розничная сеть располагает в стране 10 магазинами: в Таллинне, в Тарту, в Пярну, в Нарве, в Хаапсалу и в Курессааре. Товары сети также можно приобрести в интернет-магазине.

Jysk основал датский предприниматель Ларс Ларсен, открывший первый магазин в Дании в 1979 году. В странах Балтии Jysk работает на основе договора франчайзинга.