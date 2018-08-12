12.08.2018, 10:50

Сеть гостиниц Radisson меняет владельца


rus.delfi.ee
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Radisson BluFoto: Ester Vaitmaa

Китайская HNA Tourism Group, владеющая сетью гостиниц Radisson, договорилась о ее продаже другой китайской компании Jin Jiang International Holdings Co.

Как следует из пресс-релиза Radisson Hospitality, в результате довольно сложной сделки, в которой принимают участие различные филиалы обеих компаний, Jin Jiang приобретает сначала 51,15% акций Radisson по цене 35 шведских крон за акцию, а затем еще 18,5% акций, стоимость которых не раскрывается. После закрытия сделки с HNA, в соответствии со шведским законодательством, покупатель обязан сделать предложение о покупке всех оставшихся акций компании, сообщает "Коммерсант".

В результате сделки Jin Jiang получит контроль над всем гостиничными брендами Radisson — собственно Radisson, Radisson Blu, Park Inn и Country Inn & Suites.

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