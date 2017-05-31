Сеть дешевых спортклубов начала покорение эстонского рынка

Первый в Таллинне спортивный клуб Lemon Gym откроет свои двери в начале 2018 года в результате расширения торгового центра Laagna Prisma в столичном районе Ласнамяэ.

Владельцем и застройщиком является дочернее предприятие фирмы Capfield OÜ Premium Trade OÜ.

Спортивный клуб будет располагаться на втором этаже пристройки и займет 1250 м2. Владелец сети Impuls Group инвестирует в убранство и оборудование более 0,5 млн евро. ”Мы удивим клиентов несколькими интересными решениями”, — сказал исполнительный директор Lemon Gym и Arctic Sport Club в Эстонии Харри Лийпа.

Вход в клуб будет происходить по новейшей системе путем считывания отпечатков пальцев. Кроме того, при помощи всемирноизвестного решения Wexer можно будет принять участие в виртуальных групповых тренировках (будет доступно более 600 тренировок длительностью от 10 до 80 минут). Тренировки будут транслироваться на большой LED-стене размером 3x2м, обеспечивая реалистичное и качественное изображение. Кроме обычных кардио- и силовых тренажеров в клубе разместится просторная зона для функциональных тренировок с интерактивной системой „Funxtion”.

Стоить это будет 19 евро в месяц, а в честь открытия ожидаются и спецпредложения.

На данный момент сеть Lemon Gym в Латвии и Литве насчитывает 10 спортклубов.