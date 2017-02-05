Сестер предложил отозвать Сыырумаа из совета Eesti Raudtee

Министр финансов Свен Сестер предлагает отозвать из совета государственного предприятия Eesti Raudtee президента Эстонского олимпийского комитета и предпринимателя Урмаса Сыырумаа.

С такой инициативой на этой неделе он обратился к министру экономики Кадри Симсон, передает rus.err.ee.

В своем письме Сестер предлагает заменить Урмаса Сыырумаа в совете Eesti Raudtee на Райго Уукиви — многолетнего руководителя Департамента технического надзора, который с 1 марта займет пост вице-канцлера Министерства финансов по вопросам административной политики.

Председателем совета Eesti Raudtee является Прийт Рохумаа. Помимо него в состав надзорного органа госкомпании входят Тийт Рийсало, Урмас Сыырумаа и Айн Таттер.