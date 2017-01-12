Комментируя амбициозный план министра здоровья и труда Евгения Осиновского об ограничении объемов ввозимого алкоголя, министр финансов Свен Сестер на сегодняшней пресс-конференции правительства сказал, что это было бы создание двойных стандартов в Европе.

Газета Eesti Päevaleht сегодня писала, что Осиновский из-за латвийского алкоралли требует уменьшения объемов ввозимого алкоголя во всей Европе и что, по мнению министра, Налогово-таможенный департамент мог бы лучше работать, чтобы ловить перепродающих привезенный из Латвии алкоголя.

Отвечая на вопрос, считает ли он такую инициативу необходимой, возможной и могло бы ли это быть одной из целей Эстонии во время председательства в ЕС, Сестер ответил, что принцип свободного передвижения услуг, товаров и людей — один из позитивных феноменов Евросоюза.

"Мы, безусловно, не должны создавать новые двойные стандарты", — заверил он.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что эту тему правительство не обсуждало: "Мы не обсуждали эту тему. Это инициатива одного министра. Если она попадет в кабинет, тогда обсудим".

По словам Сестера, усиление работы для установления перепродающих привезенный из Латвии алкоголь сейчас не в фокусе, но Налогово-таможенный департамент делает свою повседневную работу.

По его словам, во внутригосударственном потреблении не должно возникать ситуации, когда человек привозит акцизный товар в страну и затем продает этот товар.

По словам министра обороны Маргуса Цахна, при планировании предложения об уменьшении объемов ввозимого алкоголя следует отдавать себе отчет, что Эстония в таком случае потеряла бы часть доходов, которые мы сейчас получаем от покупки здесь алкоголя финнами.