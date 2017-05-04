Сертификаты почти полумиллиона ID-карт нуждаются в обновлении

К 1 июля следует обновить сертификаты ID-карточек, выданных до октября 2014 года.

Сейчас в обращении находится 470 000 таких необновленных ID-карт, включая карточки вида на жительство и диги-ID карты. После 1 июля 2017 года можно будет обновлять только те сертификаты, что были выданы с октября 2014 по март 2016 года.

Удостоверения личности, выданные с марта прошлого года, уже оснащены новыми сертификатами.

Цель дистанционного обновления заключается в повышении безопасности ID-карт. Если сертификаты ID-карточки не обновить, это может повлечь проблемы при их электронном использовании в будущем. Например, могут возникнуть препятствия при электронном голосовании, либо интернет-банк перестанет опознавать удостоверение личности с необновленными сертификатами. Если владелец карточки своевременно не обновит ее, то может создаться ситуация, когда ID-карту придется просто заменить.

Для того, чтобы произвести необходимое обновление, со страницы https://installer.id.ee/ следует установить в компьютер новейшее программное обеспечение для ID-карты и следовать инструкциям на экране.

В Эстонии в обращении находится порядка 1,3 миллиона действующих цифровых удостоверений личности. В истекшем году электронным способом ID-карты применяли две трети пользователей, поставив в течение года в среднем 94 электронно-цифровых подписи и пройдя аутентификацию.