Сертификаты ИД-карт обновили 232 000 человек

По состоянию на сегодняшний день свои ID-карты обновили 232 000 человек, из них 188 000 человек сделали это дистанционно и 44 000 в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, сообщает департамент.

По словам руководителя сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргуса Арма, темп, в котором пользователи обновляют карты, сейчас скорее скромный, нагрузки на сервер низкие и у всех желающих обновить карты дистанционно должно это успешно получиться.

"В последние дни число обновлений уменьшалось каждый день. Если в начале недели число дистанционных обновлений достигало 25 000 в сутки, то вчера было сделано 7000 дистанционных обновлений. Более активная часть пользователей ID-карты уже обновили свои карты и теперь есть возможность сделать это и другим владельцам ID-карты, которые используются картой реже", — сказал Арм.

"Для обновления сертификатов советуем в первую очередь использовать возможность сделать дистанционное обновление сертификатов самостоятельно. Очереди в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны начинаются с 10 минут в маленьких бюро и могут достигать часа в таллиннских бюро обслуживания. В это воскресенье в рамках празднования дня полиции впервые были открыты временные бюро обслуживания в пяти торговых центрах по всей Эстонии, где мы помогли обновить почти 350 ID-карт. Очень важно, что на месте мы не только обновляли карты, но и непосредственно общались с людьми и разъясняли им, надо ли им обновлять карты и как это сделать. Поэтому временные бюро обслуживания будут работать в торговых центрах и на этих выходных", — сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

Хотя в процессе обновления сертификатов большинство сбоев уже устранены и системы работают, получаемая обратная связь показывает, что некоторым владельцам ID-карт не удается после обновления карты пользоваться ею и карта оказывается заблокированной. Причиной этого может быть одновременное влияние нескольких факторов, прежде всего устаревшие операционные системы или использование старых версий программного обеспечения ID-карты. В этом месяце Департамент полиции и погранохраны получил около 200 ходатайств о новых картaх в порядке гарантии взамен заблокированных карт.

"Мы выяснили причину, почему карты блокируются, и сейчас тестируем решение этой проблемы и обнародуем это в течение этой недели. Во избежание сбоев советуем пользователям всегда скачивать предлагаемые обновления программного обеспечения, в том числе самую свежую версию программного обеспечения ID-карты. Особенно это важно для использования обновленной ID-карты, так как все версии программного обеспечения, опубликованные до 24 октября, не поддерживают обновленную ID-карту", — сказал Маргус Арм.

Обновленная ID-карта не позволяет еще криптировать документы. "Мы активно работаем над решением этой проблемы, эта функция будет вновь доступна пользователям еще до Рождества. Также мы активно сотрудничаем с Google, чтобы найти решение, чтобы браузер Chrome на Mac OS X полностью поддерживал обновленную ID-карту", — добавил Маргус Арм.

Начиная с вечера 3 ноября, когда было приостановлено действие сертификатов, свои карты обновили 166 000 человек. Среди них около 31 000 человек, которые пользуются ID-картой ежедневно для работы.

Карты с приостановленными сертификатами можно обновить дистанционно или в бюро обслуживания до 31 марта следующего года. 1 апреля приостановленные сертификаты будут закрыты и для электронного использования надо будет ходатайствовать о новой карте. В качестве удостоверяющего личность документа ID-карта и карта вида на жительство действует до указанного на карте числа.