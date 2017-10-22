Серопаспортники не смогут отдохнуть в Египте до конца нынешнего года

В середине сентября крупные туроператоры Эстонии сообщили своим партнерам о том, что лицам без гражданства Эстонии и Латвии (обладателям "серых" паспортов) необходимо предварительно оформить визу в Египет в посольстве Египта в Хельсинки. А 17 октября туроператоры получили сообщение, что египетская виза будет оформляться не менее 10 недель.

Это означает, что до конца нынешнего года обладатели серых паспортов в Египте на отдых не поедут, пишет rus.err.ee.

Член правления нарвской турфирмы Meredian Travel Ольга Жукаускене сказала, что из-за этой ситуации с визами сняли туры с октября до января: "Визовые изменения были абсолютно неожиданными для нас. В сентябре узнали о нововведении, сразу отправили паспорта, а сейчас нам их вернули, и ни одной визы в них нет".

По словам Жукаускене, МИД Эстонии должен обратить внимание на эту ситуацию, а неграждане, возможно, задумаются о выборе какого-нибудь гражданства, чтобы не было таких сложностей.

По оценке руководителя Narva Tour Елены Соотсар, в Нарве могло пострадать примерно 500 человек: "Это безобразие, такой лихорадки не было никогда. Мы не понимаем, почему так долго необходимо оформлять визу. Например, Россия делает визы шесть недель, а консульство Египта в Хельсинки делает их 10 недель, хотя негражданам Латвии египетские визы оформляют в консульстве в Стокгольме быстрее и без проблем".