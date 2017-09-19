19.09.2017, 09:30

Сенат США проголосовал за выделение 700 млрд долларов на оборону

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Gazeta.ru
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Lithuania NATO exercise
Lithuania NATO exerciseFoto: Mindaugas Kulbis, AP

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил выделение $700 млрд на военные расходы в 2018 финансовом году. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Associated Press.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 89 сенаторов, против — восемь.

Законопроект в том числе предполагает расширение противоракетной обороны США в ответ на действия КНДР.

Отмечается, что новый финансовый год начнется 1 октября.

В июле сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила увеличение военных расходов в следующем году на $68 млрд.

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