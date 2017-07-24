Сенат Чехии одобрил запрет на пушные фермы

В пятницу, 21 июля, сенат Чехии со значительным перевесом голосов одобрил законопроект, который предусматривает полный запрет на содержание пушных ферм начиная с 2019 года. В начале июня в поддержку запрета проголосовала нижняя палата парламента Чехии. Теперь закон будет направлен президенту, который должен будет его подписать в течение 15 дней, сообщает эстонское НКО по опеке животных Loomus.

Согласно законопроекту, пушные фермы в Чехии прекращают работу 31 января 2019 года, у фермеров есть возможность ходатайствовать о денежной компенсации для покрытия долгосрочных финансовых обязательств. В Чехии действуют 9 питомников пушных зверей, где содержатся в общем количестве 20 000 норок и лис. По словам представителя чешской организации по защите прав животных Svoboda zvířat Луцие Моравцова, принятое решение отражает развитие ценностей во всей Европе. "Уровень общественного сознания растет. Защиту получают те, кто не может сам себя защитить. Запрет на пушные фермы — историческая веха в деятельности, направленной на защиту животных Чехии", — сказала Моравцова.

По оценкам Кадри Таперсон, представителя организации по защите животных MTÜ Loomus, мы имеем дело с очень важной победой, которая является указателем направления и для Эстонии. "Вне зависимости от действующего на сегодняшний день последнего решения Рийгикогу сохранить пушные фермы в Эстонии, данная тема остро встанет на повестке дня уже следующего состава Рийгикогу. Эстония точно не хотела бы плестись в хвосте, нас должно подстегивать желание быть в числе победителей и прогрессивных стран", — добавила Таперсон.

По результатам исследования, проведенного в конце декабря фирмой Kantar Emor, 69 процентов населения Эстонии не поддерживает выращивание и уничтожение животных на фермах с целью получения меха.