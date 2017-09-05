Семь удивительных фактов о страховании путешествия

If Kindlustus собрала ряд интересных фактов, касающихся страхования путешествия, с которыми фирма в своей работе сталкивается ежедневно и которые часто могут оказаться сюрпризом для клиентов. В этом году клиенты сообщили If о 1640 ущербах по страхованию путешествия на сумму 558 000 евро, говорится в пресс-релизе.

1. Страхование путешествия необходимо также при путешествии в Латвию или Финляндию

Часто считается, что страхование путешествия нужно только при отдаленных пунктах назначения. На самом деле статистика показывает, что только в Финляндии а этом году в If зарегистрировано более 30 случаев медицинской помощи по страхованию путешествия, самый дорогой из которых был 5 300 евро. Особенно большими становятся расходы, когда пострадавший нуждается в срочной транспортировке самолетом или вертолетом. Без страхования путешествия за это придется платить самостоятельно, но связанные с неизбежной медицинской помощью расходы на транспорт подлежат возмещению.

2. С европейской картой страхования здоровья все же придется облегчить кошелек

Европейская карта страхования здоровья действует в стране назначения и дает право на неизбежную врачебную помощь за границей, но по законам данной страны. Обычно человеку остается оплатить плату за визит, покупку лекарств, расходы на транспорт, оплаченные врачу наличными счета, стоимость дня в стационаре и особенный транспорт на родину — эти расходы покрывает только заключенное отдельно страхование путешествия. Также не все больницы принимают карту страхования здоровья, и в этом случае счет в полном объеме предоставляется пациенту.

3. Если отпуск придется провести в больнице, то страхование возмещает возникающие расходы

Если во время путешествия вы попадете в больницу, например, с пищевым отравлением, то страхование покрывает ваши расходы на больничное лечение. Счета за лечение за рубежом могут достигать от нескольких тысяч до десятков тысяч евро, и цены очень отличаются в разных странах. Самые дорогие места для заболевания — США и Канада, где, например, стоимость однодневной операции на слепой кишке достигает 10 000 евро. Попадая в больницу, вам, возможно, придется делать новую бронь в отеле или возвращаться домой раньше срока, эти возникшие дополнительные расходы на транспорт или размещение поможет покрыть страхование путешествия.

4. Спортивное и обычное путешествие — две разные вещи

Например, когда вы отправляетесь в Хельсинки на марафон или кататься на лыжах с семьей в Альпы, обычное страхование путешествия не покрывает травмы, полученные при занятиях спортом. Но страхование путешествия покрывает травму, полученную споткнувшись за границей на станции метро. Для того, чтобы вы могли беззаботно заниматься хобби с повышенным риском, при покупке полиса необходимо выбрать дополнительную защиту. В условиях можете посмотреть подробнее, требуют ли ваши занятия во время путешествия дополнительной защиты с повышенным риском.

5. При заболевании до путешествия расходы возмещает страхование срыва путешествия

Если, планируя путешествие, вы уже, например, оплатили отель, то стоит сразу же заключить на период путешествия страхование путешествия. Раннее заключение страхования путешествия не делает стоимость выше, но за те же деньги вы получаете большую защиту. Если вы или, например, ребенок заболеет до путешествия и из-за этого невозможно отправиться в путешествие, то страхование покрывает в пределах выбранной суммы страхования все связанные с путешествием расходы, сделанные для покупки авиабилетов, брони отеля, аренды автомобиля или покупки билетов на концерт. Срывом путешествия также является, если вы планируете отпраздновать путешествием день рождения друга и именинник заболевает перед путешествием — страхование путешествия покроет сделанные расходы.

6. Если ваш багаж пропадет, вы получите помощь для покупки предметов первой необходимости

Если ваш багаж, например, во время перелета пострадает или пропадет, то прежде всего возьмите в аэропорту пункта назначения соответствующую справку. Если по истечению четырех часов вы не получили свой багаж в пункте назначения, то страхование возмещает вам сделанные для приобретения предметов первой необходимости расходы до 35 евро в день. Если багаж не будет получен в течение нескольких дней, то страхование возмещает за каждый день до 35 евро, но не более 30% всей суммы страхования багажа. Помните сохранять все квитанции, чтобы предоставить их страховке для получения возмещения.

7. При хроническом заболевании посоветуйтесь с врачом и возьмите лекарства с собой

Если у вас есть какое-либо хроническое заболевание, то перед поездкой за границу посоветуйтесь со своим врачом, является ли путешествие безопасным, и обязательно возьмите с собой необходимые лекарства. Расходы, связанные с хроническим заболеванием, в т.ч. лекарства, не защищены страхованием. Если ваше заболевание во время путешествия неожиданно обострится и вам понадобится госпитализация, то страхование путешествия компенсирует врачебную помощь и необходимые лекарства.