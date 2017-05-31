Семь способов защиты смартфона от хакеров

В этом месяце по всему миру прокатилась волна хакерских атак. И многие пользователи, прочитав в новостях устрашающие заголовки об очередной краже личных или идентификационных данных, тут же установили в свои компьютеры всевозможные антивирусы, брандмауэры и придумали более сложные пароли, передает Tele2.

По мнению директора по обслуживанию клиентов Сирли Селиов, люди, как правило, редко задумываются о защите своих смартфонов.

”И киберпреступники это прекрасно знают. Так, результаты отчета Nokia Threat Intelligence показали, что в 2016 году резко — аж на 96% — выросло заражение смартфонов всевозможными вредоносными программами. А ведь у 71% устройств, по сути, нет никаких защитных функций”, — отмечает Селиов.

”Мобильные устройства — наши незаменимые цифровые помощники — хранят в себе столько же, если не больше, информации личного характера, сколько стационарные компьютеры и ноутбуки”, — считает она.

Не стоит забывать, что потерянный, украденный или взломанный телефон — это реальная угроза кражи идентичности или денег с банковского счета. Как избежать такой опасности? Воспользуйтесь семью полезными советами.

1. Регулярно обновляйте операционную систему своего устройства. С надоедливыми напоминаниями о необходимости обновить программное обеспечение сталкивается каждый из нас, однако следуют им далеко не все, откладывая это на потом. Не делайте так. Обычно обновление связано с латанием дыр, обнаруженных в вашей операционной системе. И чем дольше вы медлите, тем становитесь всё более легкой добычей для хакеров.

2. Не забывайте чистить свои приложения. Возможно, у вас появилась некая зависимость от Instagram, Snapchat или Pokemon Go — в конце концов, у всех нас есть свои любимые приложения. И многие из них, к сожалению, — весьма благодатная почва для вирусов. Если хакеру удастся найти в приложении дыру, считайте, он получил доступ к вашим личным данным. Вы же не знаете, какую именно информацию собирает приложение и куда ее отправляет. Поэтому регулярно устраивайте генеральную уборку в своем телефоне — удаляйте из него всё, чем вы не пользуетесь. Убедитесь, что оставшиеся приложения автоматически обновляются, поскольку в ходе обновления в основном исправляются ошибки в системе безопасности. Сделать это очень просто. Если у вас айфон, зайдите через настройки в ”iTunes & App Store” и проверьте: установлено ли там автоматическое скачивание обновлений. Если у вас телефон на базе Android, откройте приложение Play Store, найдите в меню ”Settings” (”Настройки”) и убедитесь, что функция автоматического обновления приложений ”Auto-Update apps” включена. И еще: скачивайте приложения только из iTunes или Google Play — так надежнее.

3. Используйте блокировку. Оставить телефон без блокировки — всё равно, что распахнуть двери своего дома перед вором. Убедитесь, что функция автоматической блокировки активируется после каждого использования устройства, например, через минуту. И обязательно применяйте сложный пароль. Если телефон предлагает вам выбрать вместо 4-значного пароля комбинацию из шести символов — соглашайтесь. Избегайте слишком простых вариантов, как то: 0000, 1234 или дата рождения. Придумайте сложный код, состоящий из цифр и букв, — его будет намного труднее взломать.

4. Не пользуйтесь публичными Wi-Fi. Все эти бесплатные сети небезопасны, поскольку существенно упрощают задачу хакеров. Разумеется, их можно использовать для поиска информация или чтения новостей — в общем случае это не представляет угрозы для вашей безопасности. Однако публичные Wi-Fi — не лучшее место для операций с паролями и личными данными. И если вам надо прочесть письмо, поступившее по э-почте, используйте передачу данных в мобильной сети — так гораздо безопаснее. По этой же причине отключайте Bluetooth, если вы не пользуетесь этой функцией активно. Еще один вариант защиты — виртуальная приватная сеть, или VPN. Речь идет о специальной программе шифрования информации, которая передается через публичные сети. В общем случае такая возможность уже предусмотрена в корпоративных устройствах и обеспечивает большую защиту, чем использование Wi-Fi-сети с паролем.

5. Осторожно! SMS-фишинг. Вы уже слышали о таком виде ”рыбалки”? Идея злоумышленников заключается в следующем. В качестве наживки на ваш телефон высылается SMS. Если вы на него ответите или кликните на ссылку, содержащуюся в нем, плохи ваши дела: киберпреступники смогут загрузить на ваш телефон вредоносную программу и получат доступ к вашим данным.

6. Удаляйте данные в телефоне, если он потерян или украден. Пропажа телефона сопряжена не только с огромным дискомфортом, но также и с финансовым ущербом. А его недостаточная защита всё это лишь усугубляет. Защитите себя, воспользовавшись приложениями Find My iPhone или Android Device Manager. Они помогут определить местонахождение пропавшего телефона и дистанционно удалить имеющиеся в нем данные.

7. Не давайте свой телефонный номер кому попало. Вы же не сообщаете номер своего телефона первому встречному? Будьте осторожны, если вас просят дать его при регистрации на каком-либо сайте или в интернет-магазине. Чем реже вы будете сообщать свой номер, тем меньше риск подвергнуться SMS-атаке или пасть жертвой обмана, связанного с заменой SIM-карты. В последнем случае хакеры используют украденный номер, чтобы получить доступ к аккаунтам, требующим двухэтапной аутентификации.