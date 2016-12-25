На волне разговоров в России об импортозамещении все чаще всплывает тема отказа от продукции вероятного противника в IT-секторе, а госучреждениям с начала 2016 года и вовсе запретили использовать иностранное ПО при наличии отечественных аналогов. Hi-Tech@Mail.ru разбирается, какие альтернативы есть в России.

В интернете патриотов троллят в стиле: "Вот вы читаете это сообщение на китайском компьютере с американскими программами, не православно это". Вот если бы иметь все полностью отечественное… Тем более, что сейчас "под эту лавочку" можно запросто выиграть крупный госконтракт: ради такого дела многие производители оборудования уже начали выпускать его на контрактных заводах среди милых нашему сердцу берез.

Шарлатанов вроде школьника, нарисовавшего заставку и заявившего о создании операционной системы BolgenOS, мы берем не в расчет, а в расход — но, оказывается, в России полно серьезных разработок.

Не очень российская ROSA Linux

Вот, например, ROSA Linux (читается не как "роза", а как "роса", которая по утрам на траве). Вряд ли ее можно считать полностью российской, потому что это на самом деле дальнейшие ветви развития зарубежных сборок Mandriva и Red Hat. Версия для домашних пользователей называется Rosa Fresh; последний билд вышел в августе 2016 года.

Преимуществом этой бесплатной сборки по сравнению с той же Ubuntu является возможность выбора графического интерфейса (KDE или Gnome), наличие драйверов "из коробки" для большого количества устройств, включая проприетарные (скажем, видеокарты NVIDIA), и предустановленного ПО — типа Skype, Java, Flash, Steam, собственного всеядного медиаплеера и т.п., а также удобных средств для создания точек восстановления.

Astra Linux

Astra Linux — еще одна российская сборка Linux (изначально создана на базе Debian), разработанная для силовиков и спецслужб. Она отличается высочайшим уровнем защиты и сертифицирована для работы со сведениями, содержащими государственную тайну. Для пущего патриотизма все релизы названы в честь городов-героев России.

Сейчас актуальны "Орел" — версия для повседневных офисных, простите, конторских задач и "Смоленск" для работы со сведениями категории "Совершенно секретно". Готовится к выходу "Новороссийск" — мобильная версия ОС для смартфонов и планшетов с ARM-процессорами.

С технической точки зрения "Астра" отличается от всех других Linux-систем собственной запатентованной системой разграничения доступа, а также имеет ряд других функций защиты данных — например, при удалении файла он удаляется полностью и место, которое занимал, заполняется случайными маскирующими последовательностями данных (в других ОС по умолчанию меняется лишь запись в FAT, и для того, чтобы удаленный файл нельзя было прочитать посекторным чтением накопителя, используют специальные утилиты).

ПО для спецслужб

"Заря" — еще одна сборка Linux специального назначения (на базе Red Hat), она используется исключительно в российской армии и существует в виде нескольких сборок — для рабочих станций, для ЦОД, для специализированных компьютеризированных комплексов и т.п.

Также существует МСВС — "Мобильная система Вооруженных Сил" и GosLinux — ОС для Федеральной службы судебных приставов (тоже на базе Red Hat). По последней есть статистика: она установлена на 660 серверов и 16 тыс. рабочих станций, при этом стоимость копии в пересчете на один компьютер оказалась равна 1500 рублей (€24). По мере установки на большее число ПК к концу 2016 года (тогда она будет установлена на половине компьютеров ФССП) средняя стоимость снизится до 800 рублей (€13). В любом случае это в несколько раз дешевле лицензий на Windows и MS Office.

"Эльбрус"

"Эльбрус" — операционная система для компьютеров с российскими процессорами с аналогичным названием. Поскольку процессоры эти, хоть и совместимы с x86, имеют собственную уникальную архитектуру, решили разработать специальную ОС — опять же, на ядре Linux — которая учитывает особенности ЦП и максимально эффективно использует их преимущества.

На фото: ВК Монокуб-PC — персональный компьютер на базе микропроцессора Эльбрус-2С+ с операционной системой "Эльбрус" / МЦСТ.

ПО с нуля

Все вышеперечисленные операционные системы, к сожалению, не являются полностью российскими разработками, поскольку это различные вариации на тему зарубежного Linux. Однако есть в России и полностью своя ОС под названием "Фантом", разработанная с нуля.

Одна из ключевых особенностей "Фантома" — это "персистентность", что означает, что приложения работают без остановки и даже "не знают" о том, что компьютер был выключен или перезагружен — работа продолжается ровно с того же момента. Это чем-то похоже на режим "сна" в других системах (когда содержимое памяти записывается на диск в виде файлов и затем загружается), но гарантированно работает без сбоев драйверов и программ, и все происходит автоматически. Даже если внезапно обесточить компьютер, данные не пропадут и после повторного включения все будет так же, как за несколько секунд до выключения.

Проблема "Фантома" только одна: под него нужно писать (или портировать из Unix-систем) прикладное ПО, а тут возникает проблема курицы и яйца: пока не будет хоть какого-то проникновения ОС, никто не захочет писать под нее программы, а пока нет программ — не будет проникновения.

Чтобы сделать и ОС, и программы одновременно, нужны огромные инвестиции, которых у небольшой компании Digital Zone, автора "Фантома", нет. Поэтому система существует в виде альфа-версии для 32-разрядных процессоров x86 и перспективы ее дальнейшего развития весьма туманны.

Собственно, программам не нужно уметь записывать свое состояние в файл, да и вообще "Фантом" оперирует не "файлами", а "объектами". По заявлению создателей ОС, писать программы под нее значительно легче и на 30% дешевле.

Маскировка под российское ПО

Следует вспомнить еще и о шуме, который возник вокруг Sailfish OS после того, как министр Николай Никифоров встречался с руководителями финской Jolla. Год назад Jolla была куплена российским бизнесменом Григорием Березкиным и даже выиграла конкурс Минкомсвязи на импортозамещение в сегменте ОС для мобильных устройств.

С тех пор ничего не произошло, да и ничего российского, кроме покупателя, в Sailfish пока нет. Тем не менее, ведутся разговоры о том, что в России в "Иннополисе" будет разрабатываться новая мобильная ОС, нацеленная на экспорт.

"Многие СМИ вышли с заголовками, что это создание отечественной мобильной операционной системы. Но в интернете априори нет границ, все продукты должны быть глобальные. Наоборот, нам бы хотелось, чтобы российские разработчики участвовали в создании продукта, который будет экспортно ориентированным, а в идеале станет платформой для стран БРИКС", — сказал

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

И тут есть определенный логический трюк: Никифоров считает открытую операционную систему Sailfish одним из возможных кандидатов на то, чтобы стать платформой для дальнейшего импортозамещения в сфере IT. Однако о том, что в "Иннополисе" будут разрабатывать именно Sailfish, ничего не говорится. Зато говорится о том, что компания "Открытая мобильная платформа", принадлежащая, внезапно, Березкину, лишь возьмет за основу зарубежную Sailfish и доработает ее для простых российских пользователей. То есть, это не очередной "Линукс для госсектора", а ОС для массового рынка.

Давайте отбросим все эти обтекаемые формулировки: понятно, что под видом российской мобильной ОС нам покажут именно перелицованную Sailfish. Она, в свою очередь, является Linux-подобной наследницей платформ MeeGo и Maemo, которые разрабатывались в Nokia и были "убиты" Стивеном Элопом, засланным казачком от Microsoft, ибо являлись конкурентами Windows Phone. Один аппарат, Nokia N9, успели, впрочем, выпустить.

Sailfish может запускать Android-приложения, так что проблем с софтом не будет, впрочем, пользователю сложно объяснить, почему он должен Android-приложения запускать не на Android, а на смартфоне с другой операционной системой.

Главное преимущество Sailfish заключается в отсутствии зависимости от Google и ее сервисов (именно ради этого, например, Samsung разрабатывала Bada и Tizen). Пользователю обещают немного магии, как у Apple, а программистам — простоту создания приложений без проблем с фрагментацией. По слухам, на Sailfish выйдет Yotaphone 3.

Что в итоге?

В сухом остатке мы имеем вот что: все "живые" российские ОС на самом деле являются переработанными для конкретных задач сборками Linux. Свои задачи по экономии госбюджета и обеспечению сохранности данных они выполняют. Градус патриотизма повышают. Сисадминам и разработчикам ПО рабочие места дают. То есть, все отлично.