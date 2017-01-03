Праздники прошли и некоторые из нас начинают задумываться о том, что пора выполнять данное в старом году обещание — начать заниматься спортом.

”Чтобы результаты были заметнее и мотивации хватило надолго, в наше время существует очень много разных мобильных приложений, которые позволяют начинающим и профессионалам замерять и анализировать свои результаты, напоминают о планах и ставят новые вызовы”, — сказал Антти Аасма, руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti.

”Практически каждый найдет приложение, подходящее для его уровня активности — есть приложения для бегунов, людей, предпочитающих силовые тренировки, и любителей йоги”, — рассказал Аасма и добавил, что многие приложения или как минимум их упрощенные версии сегодня можно скачать бесплатно. Чтобы упростить выбор, Аасма перечислил семь мобильных приложений, среди которых помощника найдет себе каждый сторонник здорового образа жизни.

Endomondo

Endomondo — одно из самых известных приложений для бега, велоспорта и прочих видов спорта на свежем воздухе. Это простое приложение показывает преодоленное расстояние и расход калорий, а также позволяет делиться достижениями с друзьями, но у него есть и ряд других функций. Приложение позволяет ставить вызовы и цели, а также принимать вызовы, поставленные другими пользователями, что мотивирует больше двигаться.

S Health

Приложение S Health не сильно отличается от Endomondo в плане измерения активности, но его особенностью является то, что оно по умолчанию установлено на многих телефонах Samsung. Достаточно просто открыть его — и оно начнет считать шаги, показывать расход калорий, включает трекер сна и предоставляет полезные рекомендации по вопросам питания. Кроме того, приложение S Health легко использовать с другими носимыми устройствами Samsung — беспроводными наушниками или фитнес-браслетами. Например, фитнес-браслет Gear Fit2 измеряет пульс непосредственно на запястье, передавая информацию в приложение и создавая более полноценную картину состояния организма.

RunKeeper

Приложение придется по вкусу любителям бега, а также всем людям, стремящимся к достижению конкретной цели — похудению, повышению выносливости, улучшению техники бега или тем, кто готовится к марафону. Приложение позволяет составить план тренировки, наилучшим образом соответствующий вашему ритму жизни. Кроме того, приложение дает рекомендации по тренировкам, выполняя функцию виртуального тренера. В приложении можно включать напоминания, присоединяться к вызовам и делиться достижениями с друзьями.

Yoga.com

Приложение для любителей йоги включает около 300 асан, а также инструкции и видео, позволяющие выполнять асаны правильно и не подвергать себя рискам. Приложение показывает, на какие мышцы приходится нагрузка при выполнении конкретных асан. Можно руководствоваться готовыми тренировками или создавать персональные.

Jefit Workout

Это приложение позволяет не сбиться при подсчете подходов и повторов в тренажерном зале, позволяет вводить вес снарядов, пользоваться готовыми тренировками, а также по желанию рекомендовать, когда пора сделать перерыв. Приложение помогает планировать силовые тренировки и отдых. Оно особенно понравится начинающим, поскольку позволяет составить подходящий план тренировок и отслеживать прогресс.

Spotify / Deezer

Вы знали, что на тренировки может вдохновить и приложение Spotify? Если для мотивации вам нужна просто-напросто хорошая музыка, в этом поможет один из наиболее популярных музыкальных стриминговых сервисов. С 2015 года Spotify умеет самостоятельно составлять плейлист в соответствии с темпом бега, соответствующим образом подбирая композиции. Spotify не выполняет функций других приложений для бега, но рекомендует одновременно использовать приложение RunKeeper.

Если же вы предпочитаете заниматься спортом под свою любимую музыку, то вам идеально подойдет приложение Deezer — один из крупнейших стриминговых сервисов, обеспечивающий синхронизацию альбомов и плейлистов, благодаря чему вы сможете наслаждаться любимой музыкой даже при низкой скорости Интернет-соединения или его полном отсутствии.

MyFitnessPal

MyFitnessPal — приложение, позволяющее отслеживать физическую активность и подсчитывать калории. С ним ведение дневника питания станет простым, как никогда ранее. Приложение идеально подходит для желающих похудеть, поскольку содержит широкий перечень блюд и напитков.