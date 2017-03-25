Семь мифов о зарядке смартфонов, в которые не надо верить в 2017 году

Практически все сегодня владеют смартфонами, а значит регулярно их заряжают. Многие при этом продолжают верить в вещи, которые были актуальны во времена Nokia 3310. Сегодня следование советам и практикам той эпохи если и не вредит электронике, то как минимум усложняет жизнь их владельцам. И совершенно зря, ведь назначение смартфонов — наоборот, делать жизнь проще, пишет Delfi Techlife.

Природа возникновения этих мифов понятна — большинство из них действительно родились лет этак 15-20 назад, на заре начала всеобщей мобилизации. А потом передавались из уст в уста и тиражировались в статьях и социальных сетях, став в итоге "технологической догмой". Мол, "всегда так было" и "что тут спорить".

Но что изменилось по сравнению с делами давно минувших дней, так это тип батарей. Сегодня они сплошь литий-ионные и просто требуют иного подхода, чем старые никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные. Они также иначе считают циклы зарядки-разрядки. А еще производители микрочипов для управления ими накопили гигантский опыт. "Поумнели" и Wi-Fi- и Bluetooth-чипы. В общем, ситуация в 2017 году кардинально отличается от ситуации 2000 года. И даже 2012 года.

Кстати, практически все ниженаписанное относится и к аккумуляторам планшетов, ноутбуков и нетбуков — в них используются ровно такие же аккумуляторы и управляющая электроника.

Миф: батарею перед зарядкой надо полностью разряжать

Этот миф справедлив для старых аккумуляторов с так называемым "эффектом памяти", который проявлялся в том, что батареи действительно "забывали" свою емкость с течением времени, так что не позволяли себя полностью зарядить. Для борьбы с этим эффектом аккумулятор надо было разрядить до 0%, а потом полностью зарядить и делать это по возможности часто (но даже "тогда" это не надо было делать каждый раз).

Сегодня все иначе — эффект памяти в литий-ионных аккумуляторах почти отсутствует и им абсолютно неважно, как часто и насколько вы их разряжаете или заряжаете. Большинство производителей все же рекомендуют полностью разряжать аккумулятор с частотой где-то раз в три месяца.

Однако, чем новее и дороже ваш смартфон, тем меньше вероятность того, что ему это надо, ибо в топовые трубки ставят более продвинутые контроллеры, работающие с аккумуляторами и в них уже встроены цифровые калибраторы, которые самостоятельно отслеживают деградацию аккумулятора. ОС смартфона учитывает их данные и не нуждается в том, чтобы вы иногда полностью разряжали аккумулятор.

Миф: аккумуляторы специально созданы так, чтобы служить ровно до конца гарантии

Современные литий-ионные аккумуляторы не вечны — это правда. Более того — чтобы вы ни делали, как бы бережно с ними ни обращались, они все равно при использовании постоянно деградируют, и этот процесс нельзя остановить. Так что в один неприятный момент они вовсе перестают "держать" разумное время, вызывая ваш гнев. Это неизбежно.

Но срок жизни современных литий-ионных аккумуляторов хотя и известен производителю, вовсе не равняется сроку гарантии. Дело в том, что так называемый цикл зарядки-разрядки современного литий-ионного аккумулятора равен ровно 100% использованной емкости. И "живет" батарейка определенное (и довольно большое) количество таких циклов. Но скорость "траты" этих циклов радикально отличается от пользователя к пользователю.

Если вы в один день много звонили и бродили в интернете и посадили батарею "в ноль" до вечера, то вы как раз полностью использовали один цикл. Но если в четыре последующих дня вы тратили лишь по 25% емкости аккумулятора, то следующий цикл вы "потратили" ровно за эти четыре дня.

Следовательно, у того, кто использует смартфон "и в хвост, и в гриву", аккумулятор "устанет" раньше, а тому, кто едва им пользуется — прослужит намного дольше. Производитель просто не знает, как лично вы намерены использовать смартфон. Да и сроки гарантии в разных странах мира отличаются.

Так как кто-то может точно рассчитать срок жизни аккумулятора, чтобы тот всегда "умирал" ровно на следующий день после окончания гарантии?! Правильный ответ — никак.

Миф: нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь

Этот миф — истинная правда для древних аккумуляторов, так что если вы достали с полки старую Nokia 5110, не оставляйте ее в зарядке сутки на пролет.

Но контроллеры в современных аккумуляторах смартфонов довольно умны. Они снижают силу тока на высоких процентах заряда и не позволяют электричеству "перелиться через край". Да, так называемый "капельный заряд" (когда аккумулятор постоянно "допозаряжается" до 100%) — это не совсем здоровая штука для аккумулятора, но его влияние в современных батареях почти что сведено к нулю. Поэтому вы можете смело оставлять смартфон заряжаться и на ночь, и на целый день и вообще не вытаскивать его из зарядки, если почему-то хотите так делать.

Да, если вы маньяк и хотите максимально продлить срок жизни аккумулятора, вы должны стремиться держать его заряд в границах 40-80%. Но скажем честно — в Эстонии это бесполезно, потому что наши зимы вообще не предназначены для современных смартфонов и их аккумуляторов. То, что вы "сэкономите" таким сверхбережным отношением к аккумулятору, он "отъест" на первом же морозе. Стоит ли стараться?

Кстати, жара и высокие температуры тоже губительны для батареи. Не держите ее на солнце.

Миф: закрытие приложений в смартфоне продлевает жизнь аккумулятору

Это полумиф, полуправда. Правда в том, что приложения, которые постоянно в фоновом режиме подключаются к чему-то и что-то проверяют — заставляют потреблять больше энергии. Это прежде всего относится ко всякого рода чатам и социальным сетям. Их закрытие, отключение оповещений и прочее сокращение их активности действительно способны продлить жизнь аккумулятору. Но только за счет сокращения количества циклов (то есть — меньше потребляет, дольше живет). Если вы меняете смартфон раз в 1-2 года, вас это не должно волновать от слова "совсем".

Что касается остальных приложений, вроде браузера, или Waze, или офисных программ или игр — то висят они в памяти или нет, никакого влияния на аккумулятор не оказывает. Как объясняет бывший работник "элитной" техподдержки Apple, в iOS неактивные приложения попросту "заморожены" и ничего не делают. И вы потратите намного больше энергии, если сначала их закроете, а потом — позже — откроете заново, ведь смартфону или планшету придется заново загружать их в память.

На Android картина схожая, но только если приложение написано хорошо и правильно. Если же это программа, написанная криворуким программистом, то она вполне может "жрать" ресурсы в неактивном состоянии. Вот только и полностью "прибить" ее в большинстве случаев у вас не выйдет.

Вывод тут очень простой — если вы подозреваете какое-то приложение в том, что оно жрет слишком много энергии и укорачивает тем самым срок жизни аккумулятора, то отследить это можно только в настройках Android. И принять меры — отказаться от него, например. Или махнуть рукой и просто принять к сведению.

Миф: надо использовать только официальные зарядки для смартфона, "а не то…"

Любой производитель радостно подтвердит вам этот "факт", но истина, хорошо известная еще с 2012 года, заключается в том, что зарядки делятся не на "официальные" и "неофициальные", а на "хорошие" и "плохие". Ко вторым относятся все подозрительно дешевые поделки с AliExpress.

Даже если зарядка мощнее, чем требует производитель, современные аккумуляторы достаточно умны для того, чтобы не допускать перегрузок. Так что покупайте зарядные устройства в нормальных магазинах, не сильно экономьте на них и будет вам счастье.

И да, вы можете использовать зарядку от Samsung для зарядки Huawei, LG, HTC, Sony и т.д. и т.п. И наоборот.

Миф: отключение Bluetooth, Wi-Fi и геосервисов продлевает жизнь аккумулятору

Еще лет пять назад мы бы сказали, что это правда, но в 2017 году это далеко от реальности — электроника современных смартфонов в неактивном состоянии потребляет очень мало энергии, так что нет смысла отключать Bluetooth или Wi-Fi только из тех соображений, что это экономит жизнь аккумулятору. Не экономит. Тоже касается геолокации — GPS можно смело держать все время включенным, если только вы не находитесь в месте, в котором вас не должно быть (многие программы "следят").

Правда, отключать Wi-Fi и Bluetooth, если вы их не используете, имеет смысл из соображений безопасности, ибо это вполне себе полноценные векторы атаки как для профессиональных хакеров, так и скучающих или развлекающихся в кафешке подростков. Но к жизни аккумулятора это отношения, конечно, не имеет.

Быстрее и эффективнее всего аккумулятор убивает экран. Хотите продлить жизнь батарее — снизьте яркость.

Миф: зарядку смартфона нельзя оставлять в розетке

Этот миф сродни тому, что "телевизор надо всегда полностью выключать". Да, зарядка смартфона, будучи оставленной в розетке, потребляет немного энергии — менее 1% от того, что она "кушает", заряжая смартфон. Так что, если вы уезжаете на месяц, есть смысл ее вытащить. А если просто выходите из дома с утра — оставьте ее в покое.

И свой аккумулятор тоже оставьте в покое. Прогресс шагнул настолько далеко вперед, что вы можете просто пользоваться смартфоном, как вам нравится, и не думать о каких специальных правилах "ухода" за аккумулятором, все они остались в далеком прошлом. Аккумулятор все равно со временем умрет — что бы вы ни делали. А в Эстонии он умрет еще быстрее — "спасибо" нашим зимам, которые хоть и становятся мягче, но до тепличных условий Калифорнии по-прежнему далеки.