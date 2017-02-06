Selver открывает в Кристийне новый магазин

Торговая сеть Selver заключила договор с самым современным в Эстонии центром частной медицины Kotka Tervisemaja, что позволит открыть осенью в районе Кристийне новый магазин.

Магазин Selver, который будет открыт в комплексе Kotka Tervisemaja, предложит покупателям повседневные продуктовые товары и товары первой необходимости, и ориентирован в первую очередь на жителей близлежащей округи, а также сотрудников и посетителей медицинского центра. Новый магазин будет немного отличаться от остальных концепцией и величиной торговой площади — в ассортименте будут представлены наиболее часто покупаемые продуктовые товары различных категорий и элементарный выбор промышленных товаров первой необходимости.

”Кристийне — это перспективный и быстро развивающийся район, где давно ждут появления Selver, поэтому новость непременно должна порадовать местных жителей”, — сообщила член правления Selver Кристи Ломп. Также она добавила, что при составлении ассортимента Selver исходит как из ожиданий местных жителей, так и нужд сотрудников и посетителей медицинского центра. ”В отношении продуктовых товаров большее внимание будет уделено готовым продуктам, свежей выпечке, горячим кофейным напиткам и различным соковым и прохладительным напиткам”, — сказала Ломп.

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Основатель Kotka Tervisemaja Рауль Нийн добавил, что появление в Kotka Tervisemaja магазина Selver с одной стороны добавит ценности рабочей среде медицинского центра, поскольку как для сотрудников, так и для пациентов — это удобная возможность получить качественные продтовары и товары первой необходимости, а с другой стороны Selver повысит качество инфраструктуры окрестностей, так как подобный компактный и отличающийся хорошим ассортиментом магазин в округе на данный момент отсутствует.

Kotka Tervisemaja — самый современный в Эстонии центр частной медицины и единственный центр здоровья, объединяющий центр семейных врачей, частных врачей, 3 частных больницы с операционными помещениями и палатным корпусом, а также полнофункциональный диагностический центр, куда входит самый современный исследовательский центр — в т. ч. ультразвук, маммография и МРТ.

Kotka Tervisemaja состоит из двух частей: площадь здания А составляет 4000 m2 и будет эксплуатироваться в полном объеме с начала марта.

Площадь здания B составляет около 3500 m2 и будет подготовлена к эксплуатации в III квартале 2017 года.

Selver будет находиться в здании B Kotka Tervisemaja, его торговая площадь составит 758 m2. Selver будет открыт в IV квартале 2017 года.

В базирующуюся на эстонском капитале сеть розничной торговли Selver входит 47 магазинов, расположенных по всей Эстонии на торговой площади в общей сложности более 90 000 м2.

Сеть Selver входит в биржевое предприятие — концерн Tallinna Kaubamaja. Selver обеспечивает работой более 2600 человек. В 2016 году доход от продаж составил 400 миллионов евро, в течение года клиенты совершили 36,2 миллиона покупок.