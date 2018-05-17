17.05.2018, 18:00

Съел пиццу в магазине — невкусно — платить не буду! И другие печально-комичные случаи из продуктовых

 (3)
rus.delfi.ee
EST 1
Kõpu pizzafestival
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

У некоторых клиентов магазинов существует представление, что продуктовый — это буфет, где все можно взять и попробовать. Или например, что-то съесть-выпить, еще не заплатив за это.


Есть и вообще комичные примеры.

Эстонские продуктовые магазины рассказали Delfi Kasulik об особо впечатляющих случаях.

Бывало, что покупатель доходит до кассы с уже пустой коробкой из-под суши, которые следовало взвесить на кассе. Задним же числом трудно установаить, сколько суши он употребил. Так, кассиру приходится вес и цену.

Также поведали о случае, когда покупатель съел в магазине пиццу, и, придя на кассу, заявил, что она не понравилась, и платить он не намерен.

Более же традиционные примеры: клиент приходит на кассу с пустым пакетом от булочек, бутылкой, упаковкой от сырков или банановой шкуркой.

Весьма распространена также и дегустация конфет на развес и ягод. Некоторые магазины поведали и о таком вредительстве, когда на полу находят фантики от конфет и шоколадок, на полках — наполовину выпитые напитки. На такое реагирует охрана и полиция.

Министерство юстиции сообщило, что до тех пор, пока у клиента имеется намерение заплатить за товар, потребление продуктов и напитков до их оплаты нельзя классифицировать как кражу. В целом же и магазины в общем не видят проблемы в поедании еды до ее оплаты, если конечно это не невзвешенный товар.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





СМИ: Сергея Скрипаля начали допрашивать британские следователи

17.05.2018
Британские следователи допрашивают экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля по мере того, как он идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, передает в четверг телеканал Sky news.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ИССЛЕДОВАНИЕ: Для эстоноземельцев важнее не доходность пенсионных вкладов, а чтобы деньги оставались в Эстонии

17.05.2018
Как показали результаты исследования SEB о готовности к пенсии в странах Балтии, проводимого уже в четвертый раз подряд, для жителей Эстонии в первую очередь важно, чтобы их пенсионные деньги инвестировались в связанные с Эстонией предприятия. Такое мнение высказали 63% респондентов, еще 40% сочли не менее важной доходность пенсионных инвестиций, сообщает SEB.
Подробнее

ФОТО: Химическое загрязнение на Пальяссааре теэ: в здании завода утечка аммиака, на место выехали полиция и спасатели

17.05.2018
Сегодня незадолго до 10 часов Спасательный департамент получил сообщение о химическом загрязнении на Пальяссааре теэ. Пострадавших нет, но в районе распространяется отвратительный запах, Спасательный департамент советует избегать передвижения там.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100114
179,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
135,20 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
151,20 €

Год расследованию о российском вмешательстве. Что успел спецпрокурор Мюллер?

17.05.2018
Сегодня исполняется ровно год с того дня, как замминистра юстиции США Род Розенстайн назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы 2016 года и предполагаемого сговора окружения Дональда Трампа с Москвой.
Подробнее


”Я аж с кровати упала! Вспомнилось, как Таллинн бомбили”. Рассказы очевидцев о взрыве банкомата в Ярвамаа

17.05.2018
Вчера около 2:00 ночи в Ярвамаа в Аравете в магазине Meie взорвали банкомат. По данным Swеdbank, в банкомате находилось порядка 100 000 евро, стоимость самого автомата — 10 000 евро.
Подробнее


Покупательница: неадекватный молодой человек кричал, что убьет меня, а работники магазина ничего не предпринимали

17.05.2018
"Со мной произошел неприятный инцидент. Я зашла в супермаркет в районе Кадриорга. Шла, выбирала продукты, и вдруг заходит молодой человек. Высокий, лет 18 или 20, не знаю, я в лицо ему боялась смотреть. Он шел и громко кричал, ругался по-эстонски, вел себя неадекватно. Люди жались друг к другу, работников рядом не было", — пишет читательница "МК-Эстонии" Татьяна.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Пилот китайского авиалайнера едва не вылетел из кабины на высоте 10 км

17.05.2018
Китайский авиалайнер А-319 совершил вынужденную посадку после того, как лобовое стекло в кабине пилотов лопнуло на высоте почти 10 км. При этом второго пилота почти вытянуло наружу потоком воздуха кабины, но его удалось спасти.
Подробнее