Съел пиццу в магазине — невкусно — платить не буду! И другие печально-комичные случаи из продуктовых

У некоторых клиентов магазинов существует представление, что продуктовый — это буфет, где все можно взять и попробовать. Или например, что-то съесть-выпить, еще не заплатив за это.



Есть и вообще комичные примеры.

Эстонские продуктовые магазины рассказали Delfi Kasulik об особо впечатляющих случаях.

Бывало, что покупатель доходит до кассы с уже пустой коробкой из-под суши, которые следовало взвесить на кассе. Задним же числом трудно установаить, сколько суши он употребил. Так, кассиру приходится вес и цену.

Также поведали о случае, когда покупатель съел в магазине пиццу, и, придя на кассу, заявил, что она не понравилась, и платить он не намерен.

Более же традиционные примеры: клиент приходит на кассу с пустым пакетом от булочек, бутылкой, упаковкой от сырков или банановой шкуркой.

Весьма распространена также и дегустация конфет на развес и ягод. Некоторые магазины поведали и о таком вредительстве, когда на полу находят фантики от конфет и шоколадок, на полках — наполовину выпитые напитки. На такое реагирует охрана и полиция.