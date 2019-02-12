Сектор стартапов в Эстонии бьет рекорды

По состоянию на конец прошлого года в стартапах Эстонии работало 3763 человека, что на 26% больше, чем в 2017 году. Локомотивом являются 20 крупнейших местных стартапов, создавших 62% всех новых рабочих мест в секторе стартапов. Больше всего новых работников приняли Transferwise (+239 работников), Taxify (+92), Monese (+57), Veriff (+54) и Pipedrive (+53). Наиболее быстрыми темпами развивался стартап Veriff, который увеличил численность своих работников почти на 500%.

По словам соучредителя Veriff Каарела Коткаса, важно оказывать поддержку новичкам и создавать возможности для их быстрого развития, так как от этого выигрывает сектор в целом. ”Поддержку Veriff в его деятельности оказывали многие действующие в данной сфере предприятия. Я вижу, что менталитет возращения имеет ключевое значение, поскольку он помогает привлекать обладающих знаниями людей и позволяет наращивать обороты деятельности. Например, мы с удовольствием стали бы первым клиентом новичков на рынке, чтобы протестировать созданные ими решения и помочь им выйти на более крупные рынки”.

Увеличение занятости в секторе стартапов отражают и поступившие налоги на рабочую силу. В прошлом году местные стартапы заплатили 46 миллионов евро налогов на рабочую силу, что на 28% больше, чем в 2017 году. И здесь наибольший вклад внесли Transferwise (7,8 млн евро), Pipedrive (5,8 млн), Taxify (2,9 млн), Starship Technologies (2,2 млн) и Monese (1,1 млн евро). Средняя брутто-зарплата в секторе стартапов (2024 евро) близка к средней в ИКТ-секторе (2181 евро).

Совокупный оборот эстонских стартапов составил в прошлом году 300 миллионов евро, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 9%. Наибольший оборот имели такие предприятия-стартапы, как Taxify (51 млн евро), Pipedrive (30,7 млн), HashCoin (15,5 млн), Starship Technologies (16,3 млн) и Creative Mobile (13,5 млн евро). Больше всего вырос оборот у HashCoin и Taxify.

По словам исполнительного директора стартап-предприятия LeapIN, опытного предпринимателя и инвестора Аллана Мартинсона, 2018 год, несомненно, выдался плодотворным с точки зрения как привлеченных инвестиций, так и общего роста. ”Вклад стартапов в сфере технологии в экономику Эстонии становится все более заметным и значительным. Никакой другой сектор не продемонстрировал равноценного роста. Хотя совокупный объем привлеченных инвестиций составил более 320 миллионов евро, заметна явная тенденция: крупные стартапы стали еще крупнее, тогда как финансирование предприятий, находящихся в ранней фазе развития, снизилось. Подобная тенденция проявляется во всем мире. Технологический сектор склоняется в сторону более зрелых предприятий, которые нынче уже трудно и назвать стартапами. С интересом жду, сломает ли начавшийся год эту тенденцию и увидим ли мы, как новоиспеченные стартапы привлекут больше денег чем прежде и смогут увеличить торговлю”.