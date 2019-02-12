Сектор стартапов в Эстонии бьет рекорды

Минувший год стал для местных фирм-стартапов рекордным как по росту количества работников, выплаченных государству налогов на рабочую силу, так и по объему привлеченных инвестиций. В настоящее время в Эстонии действует 550 фирм-стартапов, наиболее известные и крупные из которых работают в сфере финансовых технологий, однако в прошлом году успех сопутствовал и стартапам, связанным с областями деятельности, которые до сих пор развивались более медленно.
2018 год был ознаменован большим количеством новых инвестиций — в общей сложности в стартапы Эстонии было инвестировано около 328 миллионов евро. Новых инвестиций было осуществлено 30, средний размер инвестиции составляет 10,9 млн евро.
По словам руководителя Startup Estonia Маарики Труу, хотя общее число инвестиций и сокращается, объемы инвестиций и доля иностранных инвесторов растут быстрыми темпами.
”С 2010 года количество иностранных инвесторов, вкладывающих средства в эстонские стартапы, постоянно увеличивалось, и в 2018 году 96% всех инвестиций было осуществлено из-за рубежа. Растущий интерес иностранных инвесторов к нашим стартапам подтверждает, что наши предприятия заметны в мире, у нас имеется крепкая экосистема стартапов и надежная и прозрачная экономическая среда. Мы активно работаем во имя того, чтобы оказывать поддержку развитию как можно большего числа сфер деятельности. Важно также в регулятивном порядке устранять узкие места, чтобы привлечь сюда больше создателей и работников стартапов. Эстония — одно из лучших мест в мире для развития предприятий-стартапов, но мы должны сотрудничать на широкой основе, чтобы удержать свои заслуженные позиции”, — говорит Труу.
По состоянию на конец прошлого года в стартапах Эстонии работало 3763 человека, что на 26% больше, чем в 2017 году. Локомотивом являются 20 крупнейших местных стартапов, создавших 62% всех новых рабочих мест в секторе стартапов. Больше всего новых работников приняли Transferwise (+239 работников), Taxify (+92), Monese (+57), Veriff (+54) и Pipedrive (+53). Наиболее быстрыми темпами развивался стартап Veriff, который увеличил численность своих работников почти на 500%.
По словам соучредителя Veriff Каарела Коткаса, важно оказывать поддержку новичкам и создавать возможности для их быстрого развития, так как от этого выигрывает сектор в целом. ”Поддержку Veriff в его деятельности оказывали многие действующие в данной сфере предприятия. Я вижу, что менталитет возращения имеет ключевое значение, поскольку он помогает привлекать обладающих знаниями людей и позволяет наращивать обороты деятельности. Например, мы с удовольствием стали бы первым клиентом новичков на рынке, чтобы протестировать созданные ими решения и помочь им выйти на более крупные рынки”.
Увеличение занятости в секторе стартапов отражают и поступившие налоги на рабочую силу. В прошлом году местные стартапы заплатили 46 миллионов евро налогов на рабочую силу, что на 28% больше, чем в 2017 году. И здесь наибольший вклад внесли Transferwise (7,8 млн евро), Pipedrive (5,8 млн), Taxify (2,9 млн), Starship Technologies (2,2 млн) и Monese (1,1 млн евро). Средняя брутто-зарплата в секторе стартапов (2024 евро) близка к средней в ИКТ-секторе (2181 евро).
Совокупный оборот эстонских стартапов составил в прошлом году 300 миллионов евро, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 9%. Наибольший оборот имели такие предприятия-стартапы, как Taxify (51 млн евро), Pipedrive (30,7 млн), HashCoin (15,5 млн), Starship Technologies (16,3 млн) и Creative Mobile (13,5 млн евро). Больше всего вырос оборот у HashCoin и Taxify.
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По словам исполнительного директора стартап-предприятия LeapIN, опытного предпринимателя и инвестора Аллана Мартинсона, 2018 год, несомненно, выдался плодотворным с точки зрения как привлеченных инвестиций, так и общего роста. ”Вклад стартапов в сфере технологии в экономику Эстонии становится все более заметным и значительным. Никакой другой сектор не продемонстрировал равноценного роста. Хотя совокупный объем привлеченных инвестиций составил более 320 миллионов евро, заметна явная тенденция: крупные стартапы стали еще крупнее, тогда как финансирование предприятий, находящихся в ранней фазе развития, снизилось. Подобная тенденция проявляется во всем мире. Технологический сектор склоняется в сторону более зрелых предприятий, которые нынче уже трудно и назвать стартапами. С интересом жду, сломает ли начавшийся год эту тенденцию и увидим ли мы, как новоиспеченные стартапы привлекут больше денег чем прежде и смогут увеличить торговлю”.