Сейм Латвии в срочном порядке утвердил пакет поправок к налоговым законам

Сейм Латвии в срочном порядке утвердил пакет поправок к законам, которые предусматривают радикальные изменения в налоговой системе страны.

Ранее уже сообщалось, что в пакет "Налоговой реформы" включены изменения в законах о подоходном налоге с населения (ПНН), о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании, о подоходном налоге и налоге с микропредприятий.

Самые значительные изменения касаются подоходного налога с населения. Поправки к закону предусматривают введение с 1 января будущего года дифференцированных ставок ПНН, которые напрямую будут зависеть от суммы заработка. Для брутто-доходов (до уплаты налогов) до 20 000 евро ставка налога составит 20%, от 20 001 до 55 000 евро — 23%, а свыше 55 000 евро — 31,4%.

Необлагаемый минимум будет увеличен до 200 евро (сейчас — 115 евро). Для брутто-доходов свыше 1000 евро необлагаемый минимум составит 0%.

Минимальная зарплата в 2018 году будет увеличена до 430 евро.

Также ускоренными темпами будут увеличены ставки акцизного налога на топливо, сигареты и алкоголь.