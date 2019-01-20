20.01.2019, 17:30

”Сейчас ездим на пределе”. Новая глава Elron — о планах, бедах, растущих скоростях и бесплатной езде

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интервью
Ольга Привалова
Редактор: Ольга Привалова
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Merike Saks - Elroni juhatuse esimees
Merike Saks - Elroni juhatuse esimeesFoto: Priit Simson

Новая глава Elron Мерике Сакс считает, что самая большая проблема компании — нехватка поездов. Особенно это чувствуется на линиях Таллинн-Нарва и Таллинн-Тарту. Приводим интервью с Сакс в сокращенном виде. Полностью можете прочесть его тут.

Что следует первым делом изменить в Elron?

Elron — это все же коммерческое предприятие. И с учетом востребованности услуги задача моя как руководителя — удовлетворить эту потребность. Для нас всех же это значит, что надо будет найти возможность приобрести еще поезда.

Сейчас ездим не пределе. Об этом говорят техники и обслуживающий персонал. Поезда же надо мыть и обслуживать. Если же с поездом что-то случится — возникают проблемы с выполнением графика, и поезда начинают опаздывать.

Насколько большой в данный момент парк Elron, и сколько поездов надо докупить, чтобы удовлетворить потребность?

Всего у нас 38 поездов, 20 из них — с дизельным мотором, 18 — электрички. И весь парк ежедневно задействован. Как минимум нам нужно еще три поезда, и они должны быть дизелями — чтобы ездить именно на линиях в Тарту и в Нарву. На них самый большой спрос, потому с ними и больше всех проблем. В часы пик люди там вынуждены стоять.

В последние годы количество пассажиров, предпочитающих путешествие на поезде, бьет все рекорды. Почему эстоноземелец так любит именно поезда?

Скорость, надежность, удобство. При езде в городе человек может быть уверен, что на поезде доберется из пункта А в пункт Б без простаивания в пробках. А они становятся все больше.

На дальних дистанциях важна скорость. Это — тоже цель, мы хотели бы, чтобы на больших расстояниях можно было развить бесконкурентно высокую скорость.

Что же нужно, чтобы стать еще быстрее?

Инфраструктура должна быть в порядке. Например, ждем, когда на вильяндиской линии Edelaraudtee AS отремонтирует отрезок пути Тюри-Лелле.

Другое место для увеличения скорости — линии на Тарту и на Нарву. Помимо нынешних экспрессов, туда можно будет послать поезда еще ”экспресснее”, например, лишь с одной промежуточной остановкой. Тут можно будет сотрудничать с уездными автобусными линиями.

Езда на поезде когда-нибудь станет бесплатной?

Вопрос переговоров. С Таллинном у нас есть договор, с Сауэ — тоже. Это во многом зависит от самоуправления: как они захотят, и каковы их финансовые возможности. Но ничего никогда не бывает бесплатно: это в любом случае кто-то да оплачивает.

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