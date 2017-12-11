SEI Таллинн: деревообрабатывающий завод уменьшил бы углеродный след в Эстонии

Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды оценил углеродный след жизненного цикла деревообрабатывающего завода, строительство которого планирует Est-For Invest. Согласно результатам исследования, углеродный след завода негативный, и запуск завода поможет избежать образования СО2 от сжигаемых полезных ископаемых.

Целью было исследовать углеродный след завода, воздействие на изменение климата и вклад в реализацию целей международной и государственной климатической и энергетической политики. Из исследования жизненного цикла, которое учитывало связывание углерода в лесах и изделиях, процесс производства, транспортировку и производство сырья, следует, что углеродный след завода негативный и запуск завода поможет избежать возникновения СО2 при условии, что это заменит производство электроэнергии из сланца. Таким образом завод поможет смягчить изменение климата. И это по трем причинам.

Во-первых, деревообрабатывающий завод, как и другие заводы, использующие биомассу, отличаются от остальных промышленных сфер, поскольку позволяют связывать углерод в изделиях. Во-вторых, анализ показал, что производство рядом с местом нахождения сырья уменьшит количество угарного газа, выделяемого в ходе транспортировки. И это потому, что сырье не будет больше перевозиться на кораблях, транспортировка сырья по дорогам уменьшится, а большая часть будет перевозиться по железной дороге.

В-третьих, по консервативным оценкам, благодаря заводу увеличится производство возобновляемой энергии в Эстонии по меньшей мере на 48 процентов по сравнению с 2016 годом. Больше всего углеродный след в Эстонии уменьшится при условии, если вместо используемой на данный момент электроэнергии из полезных ископаемых, будет использоваться возобновляемая энергия. Всего завод смог бы уменьшить количество парниковых газов в Эстонии на 1,6 процента по сравнению с 2015 годом. Это сопоставимо с тем, как если бы по дорогам Эстонии ездило бы на 83 000 автомобилей меньше.

На первом этапе исследования был подсчитан углеродный след, как если бы завод работал. Когда разработчики завода окончательно определят полный портфель продукции, будет посчитан также углеродный след жизненного цикла продуктов. Эти данные ожидаются в течение 2019 года.

По словам руководившей исследованием старшего эксперта Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды (SEI) Эвелин Пийрсалу, направление возобновляемой сети электроэнергии, которая будет возникать как побочный продукт работы возводимого деревообрабатывающего завода, позволит уменьшить производство сланцевой электроэнергии с высоким углеродным следом. ”Таким образом завод мог бы внести вклад в достижение основных целей Парижского соглашения и Эстонской политики по климату — уменьшение возникновения парниковых газов”, — сказала она.

К 2050 году Эстония должна уменьшить выброс парниковых газов на 80 процентов, по сравнению с уровнем 1990 года. ”У нас отсутствует благоприятное географическое положение для того, чтобы перевести Эстонию полностью на гидроэнергию или энергию ветра. Необходимо использовать комбинации различных решений. Мы могли бы учиться на опыте Финляндии, где биомасса составляет значительную долю при производстве электроэнергии”, — сказала Пийрсалу.

Авторами исследования являются эксперты Таллиннского центра SEI, заказчиком Est-For Invest OÜ. Таллиннский центр SEI был основан Стокгольмским институтом окружающей среды в 1992 году. SEI — независимый центр исследований в таких областях как экономичное развитие, энергия и климат, экономика окружающей среды и управление окружающей средой. Основная деятельность — научная и исследовательская работа, а также поддержка формирования политики в этой сфере.

Инвесторы из Эстонии, с большим опытом в деревообрабатывающей промышленности, изучают возможность построить в Эстонии деревообрабатывающий завод. Инициаторы идеи публично выступили с планом 11 января 2017 года. Правительство Эстонской Республики в мае заказало особую планировку. 17 августа Министерство финансов совместно с Центром государственных вспомогательных услуг объявили государственный тендер. Согласно тендеру, будет найден консультант, который будет консультировать при составлении планировки, оценке воздействия и обеспечивать проведение всех необходимых исследований.

К процессу планирования также относятся исследования по воздействию на окружающую среду и публичное обсуждение результатов каждого из четырех этапов. После публикации результатов каждого из промежуточных этапов планирования, будет запрошена обратная связь у различных заинтересованных сторон. Исследования и оценка воздействия на окружающую среду, определение местоположения, ходатайства о получении экологических разрешений, открытые обсуждения и анализ технологий согласно текущему плану будут готовы в 2019 году.

В группу инвесторов, изучающих возможность строительства завода, входят Аймар Варула, Арво Тюрнер, Хейки Вахерметс, Пеэдо Пихлак, Тоомас Метс и Вирко Лепметс (OÜ Combiwood), Пеэтер Мянд (Ivard OÜ), Кайдо Йыелехт (Kaamos Group), Юри Кюльвик (Lemeks Grupp), Мати Полли (Tristafan OÜ) и Тийт Нильсон (Woodwell).