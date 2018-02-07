Сегодняшняя ярмарка труда Кейла-Палдиски соберёт почти 30 работодателей

Сегодня Касса по безработице проводит ярмарку труда Кейла-Палдиски, которая соберёт почти 30 работодателей как местного уровня, так и с других регионов Эстонии.

Ярмарка пройдёт в Кейласком культурном центре (Кесквяльяк 12), двери ярмарки открыты с 11:00 до 14:00 часов.

Консультант работодателей отделения Кассы по безработице Таллинна и Харьюмаа Иллинор Сиеболд рассказала, что интерес работодателей приехать на ярмарку местного уровня был довольно высокий.

”На ярмарке можно будет найти различные предложения о работе в основном в сфере обслуживания клиентов, производственном и промышленном секторах. Поимо работодателей района, представлены также работодатели, которые находятся в других регионах, которые предлагают работникам организованный транспорт на работу и домой”, — сказала Сиеболд.

В общей сложности на ярмарке будет предложено более 500 рабочих мест.

Помимо трудового посредничества, можно будет бесплатно получить консультацию по карьере, узнать у EURES-специалиста о работе в других страх Европы, а также обсудить с кейс-менеджерами возможности для работников с пониженной трудоспособностью. Также можно будет узнать о возможностях кассы по безработице по обучению для работающих людей — услуги ”Работайте и учитесь”, которые предлагаются в рамках программы по предупреждению безработицы.

Иллинор Сиеболд добавила, что на ярмарку непременно очень ждут и людей старшего возраста.

”Так как Эстония сталкивается лицом к лицу с нехваткой рабочих рук, то предприятия, которые ценят дальновидные и разносторонние человеческие отношения, с радостью принимают на работу людей в возрасте, зачастую предлагая им также возможность работать с частичной занятостью”, — сказала Сиеболд.