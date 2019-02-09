Сегодня в Таллинне пройдет большая ярмарка ученических фирм

Среди разработанных ученическими фирмами продуктов можно найти, например, биоразлагаемые соломинки для напитков из бамбука и тростника, различные товары из повторно использованных материалов, украшения, косметику, веганские сладости, съедобные паззлы, творожные сырки ручной работы, подушки с динамиками, изготовленные самими учениками интересные велосипеды и многое другое. Многие ученические фирмы также предлагают услуги — от обучения работе компьютере и организационной услуги до уборки на могилах.

Директор JA Eesti Керсти Лоор добавила, что посетить ярмарку стоит каждому, даже если и нет планов сразу что-то покупать, поскольку здесь можно будет увидеть много интересного. ”Прежде всего, ярмарка задумана в качестве обучающего опыта, и всем фирмам пойдет на пользу общение с максимальным числом потенциальных клиентов”, — пояснила Лоор.

При поддержке SEB Pank за многие предлагающиеся в торговых центрах Rocca al Mare и Kristiine Keskus товары ученических фирм можно заплатить с помощью смарт-терминала. Возможность оплаты карточкой предлагают 60 ученических фирм.

К концу дня жюри отметит лучшие ученические фирмы в нескольких категориях. Жюри выберет: самую инновационную идею, лучший продукт или услугу, самую сильную стратегию продаж, самую социальную ученическую фирму, самую экологичную и самую стильную фирму. В жюри войдут предприниматели, связанные с бизнесом люди, эксперты государственных учреждений и преподаватели предпринимательства. Среди них: Яак Роосааре, Анне Суллинг, Юлари Аламетс, значительное число выпускников ученических фирм JA и другие.

Лучшая ученическая фирма Эстонии будет определена в мае на большом конкурсе ученических фирм.

В этом году в 97 эстонских основных школах, гимназиях и профессиональных учебных заведениях было открыто около 400 ученических фирм. На разных школьных ступенях ежегодно по программам обучения предпринимательству JA Eesti учатся более 13 000 молодых людей. Молодым предпринимателям оказывают помощь не только организация JA Eesti и учителя. Опытом в сфере продаж, маркетинга и промышленного дизайна с ними также делятся менторы. В этом году особенно большой вклад в дело менторства в области продаж внесла занимающаяся продажами и консультированием фирма Southwestern Advantage.

В среднем прибыль одной ученической фирмы за время ее существования составляет около 200 евро, но может достигать и нескольких тысяч евро. Ученические фирмы, оборот которых превышает 16 000 евро, должны быть зарегистрированы наравне с обычными предприятиями, что некоторые такие фирмы и сделали.

Эстонские ученические фирмы добивались хороших результатов на соревнованиях — например, многократно привозили призовые места с Ежегодного европейского соревнования ученических предприятий, в том числе трижды завоевывали первое место (в 2009 году Roheline Jälg, в 2013 году — Kolm Põrsakest, в 2017 году — Festera).

Со всеми участвующими в ярмарке ученическими фирмами, их товарами и услугами можно предварительно ознакомиться на сайте JA Eesti www.opilasfirma.ee/laat2019.

Ярмарку ученических фирм Эстонии финансируют SEB Pank, Совет по азартным играм, Graanul Invest, Департамент предпринимательства Таллинна и частные спонсоры.