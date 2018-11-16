16.11.2018, 18:46

Сегодня отмечается день курьера: а вы знаете, сколько шагов проходит курьер ежедневно?

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rus.delfi.ee
EST
Сегодня отмечается день курьера: а вы знаете, сколько шагов проходит курьер ежедневно?
Foto: DPD

Сегодня логистическое и курьерское предприятие DPD отмечает день курьера и призывает всех заметить труд курьеров и поблагодарить их — ведь курьеры становятся все большей частью повседневной жизни жителей Эстонии. Одни только курьеры DPD ежедневно доставляют в среднем 100 000 кг посылок, сообщается в пресс-релизе.

”Роль, которую курьеры играют в нашей экономике и в повседневной жизни людей, постоянно увеличивается. В Эстонии объем отправляемых посылок растет по нескольку десятков процентов в год, — сказал исполнительный директор DPD Eesti Райнер Рохтла. — Большая популярность доставки продуктов питания также показывает, что работа курьера очень важна для людей”.

DPD Eesti отмечает день курьера уже восьмой год подряд с целью обратить внимание на интенсивную, напряженную и требующую точности работу курьеров — особенно важно это перед грядущими праздниками.

”Мы благодарим всех своих курьеров и выражаем им глубокую признательность. Чтобы лучше понять возможные ”узкие места” в организации их работы, их тревоги и радости, сегодня все наше руководство целый день проводит рядом с курьерами компании, — отметил Рохтла. — Мы подсчитали, что в среднем один наш курьер за рабочий день делает более 14 000 шагов. Мы постараемся поспевать за ними, хотя начавшие с этого месяца работать в центре Таллинна пешие курьеры, очевидно, превосходят по части пройденных за день шагов всех остальных”.

Интересные факты о доставляющих посылки курьерах DPD Eesti:

- В DPD Eesti работает около 200 доставляющих посылки курьеров, плюс порядка 40 водителей, занимающихся доставкой больших поддонов

- В среднем в сутки перемещается 100 000 кг посылок

- Ежедневно курьеры на микроавтобусах проезжают по Эстонии около 20 000 км

- Суммарно в среднем курьеры DPD делают в день 2 850 000 шагов

- Как можно более точный и эффективный маршрут и график курьеров рассчитывает специальная компьютерная программа

Традицию отмечать день курьера в 2011 основала в Эстонии компания DPD. В 2015 году традицию подхватила Omniva, а в прошлом году Itella.

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