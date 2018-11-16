Сегодня отмечается день курьера: а вы знаете, сколько шагов проходит курьер ежедневно?

”Роль, которую курьеры играют в нашей экономике и в повседневной жизни людей, постоянно увеличивается. В Эстонии объем отправляемых посылок растет по нескольку десятков процентов в год, — сказал исполнительный директор DPD Eesti Райнер Рохтла. — Большая популярность доставки продуктов питания также показывает, что работа курьера очень важна для людей”.

DPD Eesti отмечает день курьера уже восьмой год подряд с целью обратить внимание на интенсивную, напряженную и требующую точности работу курьеров — особенно важно это перед грядущими праздниками.

”Мы благодарим всех своих курьеров и выражаем им глубокую признательность. Чтобы лучше понять возможные ”узкие места” в организации их работы, их тревоги и радости, сегодня все наше руководство целый день проводит рядом с курьерами компании, — отметил Рохтла. — Мы подсчитали, что в среднем один наш курьер за рабочий день делает более 14 000 шагов. Мы постараемся поспевать за ними, хотя начавшие с этого месяца работать в центре Таллинна пешие курьеры, очевидно, превосходят по части пройденных за день шагов всех остальных”.

Интересные факты о доставляющих посылки курьерах DPD Eesti:

- В DPD Eesti работает около 200 доставляющих посылки курьеров, плюс порядка 40 водителей, занимающихся доставкой больших поддонов

- В среднем в сутки перемещается 100 000 кг посылок

- Ежедневно курьеры на микроавтобусах проезжают по Эстонии около 20 000 км

- Суммарно в среднем курьеры DPD делают в день 2 850 000 шагов