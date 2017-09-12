Сегодня на ярмарке труда в Вильяндимаа будут предлагать более 130 рабочих мест

Сегодня, 12 сентября, в Вильянди, в центре Сакала, пройдёт ярмарка труда Вильяндимаа, сообщает Эстонская касса по безработице.

Двери ярмарки откроются в 10 часов утра, мероприятие продлится до часу дня. В этот раз на ярмарке будет представлено 26 работодателей как из города Вильянди, так и из уезда. Всего будет предложено более 130 рабочих мест. Работа будет предлагаться в различных сферах, например, в металлообрабатывающей, деревообрабатывающей и текстильной промышленности, в социальной сфере и в сфере обслуживания. Несколько работодателей готовы также нанять людей с пониженной трудоспособностью и предложить работу молодым людям.

Руководитель отделения кассы по безработице в Вильяндимаа Мерит Лаан рассказала, что интерес работодателей принять участие в ярмарке очень большой. ”Так как ситуация на рынке труда в уезде склоняется сейчас в сторону нехватки рабочих рук, то работодатели были очень заинтересованы в участии. В этом году ярмарка и будет в основном сконцентрирована на трудовом посредничестве, для того чтобы как можно больше соискателей работы смогли встретиться с работодателями напрямую”, добавила Лаан.

Вместе с работодателями в ярмарке труда примут участие также хорошие партнёры кассы по безработице Центр развития Вильяндимаа, Налогово-таможенный департамент и Трудовая инспекция, у которых можно будет получить разнообразную информацию и ответы на вопросы. Также можно будет послушать выступления на темы консультирования по карьере, трудовых отношений, зарплат и налогов.