Сегодня на Петербургском шоссе откроется новый гипермаркет Rimi

”Новый гипермаркет расположен в очень удобном с точки зрения логистики месте, на пересечении Петербури теэ и Лагеди теэ”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. ”Целевые клиенты нового магазина — это в основном люди, на пути которых это последний магазин перед выездом за черту города. Кроме того, это единственный крупный магазин, расположенный, вплоть до самой Нарвы. Я уверена, что Rimi на Петербури теэ обретет свою популярность, и многие живущие за пределами Таллинна, но работающие в городе люди будут заезжать в него по пути домой”.

Говоря о новом магазине, руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi отметила, что в магазине установлены новые кассы самообслуживания — более быстрые и точные. ”Кассами самообслуживания пользуются очень многие клиенты, благодаря чему существенно сократились очереди в кассы в часы пик. Технически более совершенные аппараты позволяют клиентам еще быстрее совершить свои покупки”.

”Новый Rimi оформлен согласно нашей скандинавской концепции и основан на современных технических решениях. Новые холодильники работают на CO2, а в магазине используется только экологичное LED-освещение”, — добавила Андрия Арро. ”Перед нами стоит задача организовать свою деятельность к 2020-м году так, чтобы не наносить вред климату”.

Андрия Арро добавила, что в новом гипермаркете предусмотрено удобное рабочее место для кассиров с ограниченными физическими возможностями — для них построили специальную кассу, куда можно заехать на инвалидном кресле и отрегулировать подъемник на нужную высоту.