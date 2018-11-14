Сегодня на Петербургском шоссе откроется новый гипермаркет Rimi

Сегодня, в 12.00, в новом бизнес-центре по адресу Петербури теэ 98 откроют новый гипермаркет Rimi — 15-й по счету в Эстонии и 8-й в Таллинне. Магазин занимает 2300 кв.м торговой площади, а в его ассортименте насчитываются свыше 20 000 товаров, сообщается в пресс-релизе.
”Новый гипермаркет расположен в очень удобном с точки зрения логистики месте, на пересечении Петербури теэ и Лагеди теэ”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. ”Целевые клиенты нового магазина — это в основном люди, на пути которых это последний магазин перед выездом за черту города. Кроме того, это единственный крупный магазин, расположенный, вплоть до самой Нарвы. Я уверена, что Rimi на Петербури теэ обретет свою популярность, и многие живущие за пределами Таллинна, но работающие в городе люди будут заезжать в него по пути домой”.
Говоря о новом магазине, руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi отметила, что в магазине установлены новые кассы самообслуживания — более быстрые и точные. ”Кассами самообслуживания пользуются очень многие клиенты, благодаря чему существенно сократились очереди в кассы в часы пик. Технически более совершенные аппараты позволяют клиентам еще быстрее совершить свои покупки”.
”Новый Rimi оформлен согласно нашей скандинавской концепции и основан на современных технических решениях. Новые холодильники работают на CO2, а в магазине используется только экологичное LED-освещение”, — добавила Андрия Арро. ”Перед нами стоит задача организовать свою деятельность к 2020-м году так, чтобы не наносить вред климату”.
Андрия Арро добавила, что в новом гипермаркете предусмотрено удобное рабочее место для кассиров с ограниченными физическими возможностями — для них построили специальную кассу, куда можно заехать на инвалидном кресле и отрегулировать подъемник на нужную высоту.
В гипермаркете на Петербури теэ клиенты найдут как отдел хуторских товаров, так и предназначенные для вегетарианцев продукты. Также их порадует прилавок с горячей едой, салат-бар, широкий выбор суши, свежая выпечка, горячие напитки и утренняя каша. Алкоголь отделен от других товаров.
В честь сегодняшнего открытия в Rimi выступает фокусник, а посетителей ждут розыгрыши и особенно хорошие предложения. Музыкальное сопровождение обеспечивает Артем Савицкий.
В бизнес-центре откроются также Benu Apteek, Jardin Lilled, магазин с товарами для домашних животных Caramira, мясная лавка Liha Expert и Pizza Levi Caffee, кроме того, появятся пакоматы Itella Smartpost и Omniva.