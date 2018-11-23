Сегодня главный праздник всех покупателей — какой техникой решили порадовать нас всемирно известные интернет-магазины?

Как сообщает эксперт по оборудованию Tele2 Силвер Тилк, многие магазины начали свои льготные кампании уже неделю назад, однако сегодня, вне всяких сомнений, — лучший день для покупок. ”Самые большие скидки — на устройства предыдущих поколений, но и совсем новый товар тоже можно купить со значительной выгодой”, — отмечает С. Тилк.

”Среди множества льготных предложений Amazon я отметил, например, умную колонку Echo (кстати, детище Amazon) и всевозможную техника помельче — от электрических зубных щеток до электробритв”, — рассказывает эксперт.

На eBay сейчас предлагаются со скидкой компьютеры Acer и HP, фототехника, телевизоры и прочие устройства — от соковыжималок до игровых приставок.

”Черная пятница” также правит бал на китайской торговой площадке AliExpress — там столько недорогой электроники экзотических брендов, что просто глаза разбегаются! Товары действительно выгодные и в общем случае благополучно добираются до наших посылочных автоматов. Остается, конечно, некоторый риск, связанный с их качеством, но он всё же незначительный”, — продолжает Тилк.