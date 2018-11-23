23.11.2018, 16:30

Сегодня главный праздник всех покупателей — какой техникой решили порадовать нас всемирно известные интернет-магазины?

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rus.delfi.ee
EST
Tele2
Tele2Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, 23 ноября, во всем мире царит ”Black Friday”, или ”Черная пятница”, — грандиозная акция всевозможных скидок и распродаж. Лучшие предложения техники, как обычно, на онлайн-площадках — и ими, как предполагается, воспользуются около 200 миллионов покупателей.

Как сообщает эксперт по оборудованию Tele2 Силвер Тилк, многие магазины начали свои льготные кампании уже неделю назад, однако сегодня, вне всяких сомнений, — лучший день для покупок. ”Самые большие скидки — на устройства предыдущих поколений, но и совсем новый товар тоже можно купить со значительной выгодой”, — отмечает С. Тилк.

”Среди множества льготных предложений Amazon я отметил, например, умную колонку Echo (кстати, детище Amazon) и всевозможную техника помельче — от электрических зубных щеток до электробритв”, — рассказывает эксперт.

На eBay сейчас предлагаются со скидкой компьютеры Acer и HP, фототехника, телевизоры и прочие устройства — от соковыжималок до игровых приставок.

”Черная пятница” также правит бал на китайской торговой площадке AliExpress — там столько недорогой электроники экзотических брендов, что просто глаза разбегаются! Товары действительно выгодные и в общем случае благополучно добираются до наших посылочных автоматов. Остается, конечно, некоторый риск, связанный с их качеством, но он всё же незначительный”, — продолжает Тилк.

”Не обошла стороной всемирная покупательская лихорадка и Эстонию: у нас тоже можно сегодня купить с приличной скидкой разнообразную технику. В Tele2, например, предлагается широкий выбор телефонов, которые стоят почти на треть дешевле”, — информирует эксперт.

Традиция устраивать ”Черную пятницу” появилась еще в начале прошлого века. Она проводится на следующий день после Дня благодарения, который празднуется в четвертый четверг ноября, и открывает сезон предрождественских продаж. С самого начала повальный покупательский бум ”Черной пятницы” имел некоторый негативный оттенок: на дорогах в этот день случались пробки, в толпе могли происходить разные несчастья. Зато торговцы не могли нарадоваться, подсчитывая огромные барыши. Как известно, убытки в торговой отчетности отмечаются красным цветом, а прибыль — черным. Вот почему самый прибыльный день в году назвали ”Черная пятница”.

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