Сегодня еще один популярный таллиннский гипермаркет стал круглосуточным

”Лето — это пора, когда люди позже возвращаются в город, и ранним утром им нужна возможность выгодного шопинга с широким ассортиментом. Так что, это во всех смыслах подходящий момент, чтобы расширить свои услуги и предложить еще большей части жителей Таллинна и его ближайших окрестностей возможность совершать покупки вне зависимости от времени, — сообщил Нуммелин. — В течение трех месяцев мы получали от клиентов Sikupilli Prisma очень позитивную обратную связь и множество вопросов по поводу того, будем ли мы открывать круглосуточные магазины в других районах Таллинна, а если будем, то когда. Теперь у нас уже есть первый ответ”.

Торговый центр Mustamäe Prisma готовился к круглосуточной работе уже несколько месяцев, между тем как интерес к ночному шопингу в нашем первом круглосуточном магазине Sikupilli Prisma с наступлением лета начал возрастать. Активнее всего магазин посещается в рабочие дни до часу ночи, на выходных — до 2 часов.

По словам руководителя Mustamäe Prisma Марилий Торим, все ночные работники прошли дополнительное обучение и готовы к вызовам ночной смены.

”Работа в ночную смену позволяет заработать на четверть больше, также она более разнообразная, потому что ночью проходит выкладка имеющегося и нового товара, перенос полок и другая работа, доля которой в дневное время меньше. Теперь добавится и работа на кассе, — отметил Торим. — Многие этого не знают, но в ночное время в больших магазинах ведется активная работа, а с открытием касс просто добавится еще одна функция”.

На открытии Mustamäe Prisma 24/7 прибывшим после 23:00 клиентам будут предлагать кофе. Кроме этого, будут разыграны две подарочные карты Prisma номиналом 50 евро и подарочный комплект Иванова дня, который включает электрогриль, веник, шапочку для бани, салонную игру, средство от комаров, дождевик, напитки и рыбу. Исполнять музыку на открытии будет ансамбль Väliharf.

Торговая сеть Prisma Peremarket действует в Эстонии с 2000 года. У сети в общей сложности восемь магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве, которые обеспечивают работой более 700 человек. Предприятие Prisma Peremarket принадлежит финской торговой сети SOK, которая действует на рынках Финляндии, Эстонии и России.