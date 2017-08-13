Сегодня — День строителя. Как обстоят дела на эстонском рынке?

Во второе воскресенье августа отмечается День строителя. Как обстоят дела в строительном секторе сегодня?

По-разному, однако одно ясно наверняка: до результатов времен бума еще далеко.

В 2014 году объем строительных работ в стране составили 3,1 млрд евро, в 2015 году — те же 3,1 млрд евро, а в 2016 году — 2,95 млрд евро. Для сравнения: в 2007 году этот показатель составил 4 млрд евро. В последние годы строительный сектор стали все чаще называть одним из тормозящих развитие нашей экономики факторов.

Тем не менее, начало нынешнего года можно назвать достаточно успешным. За первый квартал 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого эстонские предприятия построили в Эстонии и за ее пределами на 20% больше. Если учитывать лишь местный рынок, то показатель увеличился на 18%. Это наибольший рост объемов строительства за последние пять лет.